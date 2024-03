El president del Consell Europeu demana preparar-se per a l''economia de guerra'

per J.C. Meneses Montserrat

El Consell Europeu, Charles Michel, ha escrit un article d'opinió a La Libre Belgique i ha assegurat que és hora que el continent assumeixi la responsabilitat de la seva seguretat. Així mateix, demana deixar de dependre dels "cicles electorals als Estats Units" i també fer d'Ucraïna una prioritat.

El president del Consell Europeu, Charles Michel, va demanar preparar-se per a la defensa i passar a una modalitat d'“economia de guerra”.

Segons les seves paraules, actualment la UE s'enfronta a un problema greu des de la Segona Guerra Mundial, i per això, si desitgem la pau, "hem de preparar-nos per a la guerra", ha assenyalat.

Michel va advocar per proporcionar prou assistència militar a Ucraïna i convertir-la en una prioritat. En particular, d'aquí al 2030 està previst duplicar les compres a la indústria europea, cosa que enfortirà la indústria de defensa.

"Hem d'estar ben preparats des del punt de vista de la defensa i passar a la manera d'"economia de guerra". És hora d'assumir la responsabilitat de la seva pròpia seguretat. Ja no podem dependre d'altres ni dependre dels cicles electorals als Estats Units o en cap altre lloc", cita el diari La Libre Belgique.

Anteriorment, la cimera de la UE va aprovar un programa d'assistència pressupostària a llarg termini per a Ucraïna per valor de 50 mil milions d'euros. El suport financer de Kíev està dissenyat per a quatre anys, i els 27 líders han acordat aquesta quantitat d'ajuda en el marc del pressupost pluriennal de la UE

Creu que Rússia no s'aturarà a Ucraïna

"Dos anys després de l'inici de la guerra, ara és clar que Rússia no s'aturarà a Ucraïna, com tampoc es va aturar a Crimea fa deu anys", sentencia el líder europeu. "Rússia continua amb les seves tàctiques de desestabilització: a Moldàvia, Geòrgia, el Caucas Meridional, els Balcans Occidentals i fins i tot més lluny, al continent africà”, afegeix.

Michel creu que “Rússia planteja una greu amenaça militar al nostre continent europeu i a la seguretat global”. "Si no responem adequadament a la UE i brindem prou ajuda a Ucraïna per aturar Rússia, serem els següents", adverteix a l'article recollit per CatalunyaPress .

