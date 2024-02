El TS dictamina l'embargament del Consell General de Cambres de Comerç de Catalunya

El Tribunal Suprem ha ordenat l'embargament del Consell General de les Cambres Oficials de Comerç de Catalunya.

Segons explica aquest dijous 22 de febrer El Confidencial , això és degut a la seva falta de pagament de les costes judicials imposades als recursos i la sentència que va invalidar les eleccions de diverses càmeres, inclosa la de Barcelona, per irregularitats als comicis.

Diverses resolucions donen suport a les irregularitats detectades, les quals inclouen la manipulació de vots per part dels independentistes, amb el suport de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), per tal d'assegurar la victòria de Joan Canadell a la Cambra de Comerç de Barcelona.

Canadell després va ser reclutat per Carles Puigdemont per unir-se a les llistes de Junts per Catalunya (JxCAT) i actualment continua sent diputat en aquesta formació.

Els tribunals van determinar, després de la denúncia interposada per l'empresa Staff Pavillon, que els partidaris de la independència havien manipulat els resultats de les eleccions amb la complicitat de la Generalitat, sota el lideratge de Junts i amb Quim Torra com a president.

Com a resultat, tot i haver controlat l'entitat durant gairebé tota una legislatura, es van anul·lar els comicis i es va condemnar tant el Govern com el Consell General de Cambres (que agrupa les 13 Cambres de Catalunya, responsables de convocar les eleccions simultànies) a assumir els costos judicials.

Les dues institucions van mostrar resistència. Finalment, el Govern va optar per pagar la meitat dels costos per evitar l'embargament, desemborsant 2.420 euros per resoldre la situació. Aquesta decisió es va prendre després que una interlocutòria del 21 de novembre del 2022 ordenés l'embargament de l'Executiu en cas d'incompliment.

Segons fonts del Govern, no s'ha arribat a practicar cap embargament perquè el deute s'havia saldat. El Consell de Cambres, però, va seguir en el posicionament d'insubmissió cap a la Justícia espanyola i es va resistir a pagar.

El 15 de juliol del 2022, una diligència d'ordenació acordava transferir a Staff Pavillon l'import de 2.420 euros de les costes del Consell General de Cambres, però aquesta quantitat mai no es va arribar a transferir, desobeint la sentència judicial que així ho ordenava.