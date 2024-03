La proposta de Sanitat per controlar l'augment de les ITS

La ministra de Sanitat, Mónica García, ha anunciat que el seu departament està estudiant la possibilitat que el preservatiu estigui cobert per part del Sistema Nacional de Salut, i és gratuït "per a aquelles franges d'edat joves amb menys poder adquisitiu i que presenta uns increments importants a les taxes d'infeccions de transmissió sexual (ITS)".

"No té sentit que es cobreixi una vacuna per evitar una infecció, però no un mètode barrera com el preservatiu", ha proclamat García aquest dimarts, durant la seva compareixença davant la Comissió de Sanitat al Senat.

Així doncs, per millorar la prevenció de les ITS, Sanitat treballarà també en l'actualització de l'Estratègia de Salut Sexual i Reproductiva "perquè l'educació sexual sigui un eix central que abordi totes aquestes qüestions no des de la por o la culpa".

"La salut sexual és una font de benestar per a tothom i necessitem que la població rebi una educació basada en la informació, l'honestedat, el consentiment i la cura en les relacions interpersonals", ha dit, afegint que, els que no ho entenguin , "és perquè habiten en un passat on la sexualitat era un tabú i la culpa era la norma".

Tendència ascendent a ITS des del 2016

En aquest punt, ha recordat el "preocupant increment" en les xifres d'ITS, tot recordant les últimes dades al respecte.

"Després de la falsa sensació que ens va aportar el descens a les taxes d'incidència durant l'any 2020 arran de la pandèmia, el 2022 s'ha confirmat la tendència ascendent que observem des de l'any 2016.

Aquest increment afecta principalment adults joves entre 20-44 anys, sent més cridanera en els homes entre 20-34 anys en el cas de la sífilis i la gonorrea, i en les dones en el cas de la chlamydia”, ha detallat.

En aquest sentit, García també ha fet una crida a "millorar l'accés a centres especialitzats en el maneig d'aquestes infeccions" que siguin capaços d'incorporar l'última innovació i que disposen no només del coneixement de la patologia concreta, sinó de com abordar aquestes qüestions " sense culpabilitzar les persones".

"La culpa mai ha estat una política de salut pública efectiva", ha expressat García, d'acord amb la voluntat del seu departament de "lluitar contra l'estigma".

Nova enquesta nacional de salut sexual

També ha cridat a "adaptar-se al segle XXI" pel que fa a aquestes infeccions, per la qual cosa ha anunciat una nova Enquesta Nacional de Salut Sexual.

"Davant l'increment a les ITS dels darrers anys, no podem acudir a dades del 2009, de quan data l'última enquesta disponible", ha explicat.

Així mateix, també ha defensat la necessitat d'"incorporar la innovació" en matèria d'ITS a l'SNS.

"Necessitem ampliar l'accés per part dels professionals sanitaris a tests ràpids per a les diferents ITS per accelerar els temps de diagnòstic, millorant així la prevenció", ha assegurat García, per afegir que s'han d'incloure les "autotomes com a forma que les persones puguin participar al diagnòstic si tenen sospites d'haver estat exposades a una ITS”.