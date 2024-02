Puigdemont acusa eurodiputats de ser espanyolistes per interessos amb Rússia

per Redacció CatalunyaPress

L'expresident de la Generalitat i eurodiputat de Junts, Carles Puigdemont, ha destacat que els que defensen i voten al Parlament Europeu els interessos del president rus, Vladimir Putin, conformen una facció "aliada dels espanyolistes a la seva croada contra la llengua catalana".

"Segur que els que tan preocupats estan per les ingerències russes a la UE ja han començat a investigar-ho a fons", ha ironitzat en un missatge a X aquest dissabte recollit per Europa Press.

Ho ha dit en al·lusió a una notícia publicada que destaca que l'eurodiputada Jana Toom (del grup Renew Europe) va votar a favor de la resolució contra les ingerències russes a la UE i, per altra banda, ha presidit la missió d'eurodiputats sobre la immersió lingüística a Catalunya.

Per això, ha instat a analitzar les votacions de tots els diputats i comparar: “A veure on s'ha situat aquesta aliada del PP, Cs i Vox a l'hora de votar, i on ens hem situat els altres”.

La resolució contra les ingerències russes a la UE es va aprovar per 433 vots a favor, 56 en contra i 18 abstencions, i entre els 'sí' hi havia el de Toom: el text constata una manipulació russa en processos democràtics a Europa i també assenyala connexions entre l'independentisme català i Moscou.