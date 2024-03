Quants diners generen cada any les empreses catalanes de productes infantils?

L'última actualització de l'estudi sectorial revela que a Catalunya operen 488 empreses dedicades a productes infantils i generen un ingrés anual de 4.424 milions d'euros, cosa que representa aproximadament l'1,7% del Producte Intern Brut (PIB) regional. Aquest estudi va ser elaborat pel Govern mitjançant ACCIÓ, l'agència per a la competitivitat de l'empresa del Departament d'Empresa i Treball, en col·laboració amb el Kid's Cluster.

El sector de productes i serveis adreçats al segment infantil i familiar, que abasta des de la infància fins a l'adolescència, s'ha consolidat com un important motor de l'economia, segons un informe recent. Amb un total de 21.638 persones empleades en aquest àmbit, el 91% de les empreses són pimes, destacant la longevitat de tres de cada quatre empreses, amb més de 10 anys al mercat.

El director executiu d'ACCIÓ ha destacat la importància d'enfrontar els desafiaments i les transformacions que la societat i, en particular, l'àmbit de la infància estan experimentant. Des d'ACCIÓ i el programa Catalunya Clústers, s'ofereixen eines tant per a iniciatives globals com per a empreses individuals, per impulsar solucions que impulsin el creixement de tots els negocis en aquest sector.

L'estudi revela que l'oci, l'entreteniment i la cultura dominen el sector, representant el 50% de les empreses analitzades, amb una aportació significativa del 28% a la facturació total i emprant el 29% dels treballadors.

Les empreses que ofereixen productes alimentaris per a consumidors menors també tenen un impacte considerable en la facturació, representant el 4% del total d'empreses i generant el 36% del volum de negoci, mentre utilitzen el 23% de la força laboral.

El segment educatiu, per part seva, comprèn el 22% de les empreses i ocupa el 24% dels treballadors, contribuint amb el 12% de la facturació agregada.

D'altra banda, l'informe destaca que el 6% de les empreses es dediquen a la salut, la higiene i la cosmètica, emprant l'11% dels treballadors i generant el 14% del volum de negoci. Finalment, el 10% de les empreses se centren en l'estil de vida, abastant des de la moda fins a l'hàbitat i contribuint al dinamisme i la diversitat del sector.