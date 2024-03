La relació entre el dejuni intermitent i el risc de mort cardiovascular

Un estudi de més de 20.000 adults ha trobat que aquells que seguien un horari d'alimentació restringit de 8 hores, un tipus de dejuni intermitent, tenien un risc 91% més gran de mort per malaltia cardiovascular. A més, les persones amb malalties cardíaques o càncer també tenien més risc de mort cardiovascular.

El treball es presenta a les Sessions científiques d'epidemiologia i prevenció estil de vida i cardiometabòlic de 2024 de l'Associació Nord-americana del Cor, que se celebra del 18 al 21 de març a Chicago.

"Restringir el temps d'alimentació diari a un període curt, com 8 hores per dia, ha guanyat popularitat els últims anys com una manera de perdre pes i millorar la salut del cor", explica l'autor principal de l'estudi, Victor Wenze Zhong, professor i president del departament d'epidemiologia i bioestadística de la Facultat de Medicina de la Universitat Jiao Tong de Xangai a la Xina. "No obstant, es desconeixen els efectes a llarg termini de l'alimentació amb restricció de temps, inclòs el risc de mort per qualsevol causa o malaltia cardiovascular".

Cal recordar que l'alimentació amb restricció de temps, un tipus de dejuni intermitent, implica limitar les hores per menjar a un nombre específic d'hores cada dia, que pot oscil·lar entre 4 i 12 hores a 24 hores. Moltes persones que segueixen una dieta d'alimentació amb restricció de temps segueixen un horari d'alimentació de 16:8, on mengen tots els seus aliments en un període de vuit hores i dejunen durant les 16 hores restants cada dia.

Per analitzar aquesta qüestió, en aquest estudi, els investigadors es van centrar el possible impacte a la salut a llarg termini de seguir un pla d'alimentació restringit de 8 hores. D'aquesta manera, van revisar la informació sobre els patrons dietètics dels participants a les Enquestes Nacionals d'Examen de Salut i Nutrició (NHANES) anual 2003-2018 en comparació amb les dades sobre les persones que van morir als EUA, des del 2003 fins al desembre de 2019, de la Base de dades de l'índex de defunció del Centre per al Control i la Prevenció de Malalties.

L'estudi va incloure aproximadament 20.000 adults als Estats Units amb una edat mitjana de 49 anys. Els participants de lestudi van ser seguits durant una mitjana de 8 anys i una durada màxima de 17 anys.

L'anàlisi va trobar que les persones que seguien un patró de menjar tots els aliments en menys de 8 hores al dia tenien un 91% més de risc de mort per malaltia cardiovascular. A més, entre les persones amb malalties cardiovasculars existents, menjar durant no menys de 8 però menys de 10 hores al dia també es va associar amb un 66% més de risc de mort per malaltia cardíaca o accident cerebrovascular. D'altra banda, menjar amb temps restringit no va reduir el risc de mort general per qualsevol causa. Així mateix, dinar en més de 16 hores al dia es va associar amb un risc menor de mortalitat per càncer entre les persones amb càncer.