Els resultats del primer trimestre de CaixaBank: benefici de 1.005 milions dʻeuros

El Grup CaixaBank ha obtingut un benefici net atribuït de 1.005 milions d'euros el primer trimestre de l'any, davant els 855 milions del mateix període del 2023, fet que suposa un increment del 17,5%, gràcies a la seva fortalesa financera i comercial , que li ha permès continuar donant suport a famílies i empreses.

CaixaBank presta servei a 20,1 milions de clients mitjançant una xarxa que supera les 4.100 oficines a Espanya i Portugal i compta amb més de 600.000 milions d'euros en actius.

Presentación de resultados CaixaBank 1T 2024 (Videonoticia)

Gonzalo Gortázar, conseller delegat de l'entitat, ha subratllat que “en un context en què l'economia espanyola continua mostrant forta resiliència, a CaixaBank iniciem l'any 2024 amb bona activitat comercial, millores generalitzades de quotes de mercat i mantenint uns nivells sòlids de rendibilitat i eficiència”.

El conseller delegat ha ressaltat que “en aquests tres primers mesos de l'any, CaixaBank ha registrat 1.135 milions en impostos –493 corresponen a l'impost a la banca, un 32% més que l'any anterior–, una xifra que supera el benefici obtingut en aquest període”.

L'evolució del compte de resultats

El compte de resultats de CaixaBank per al primer trimestre del 2024 mostra un creixement notable en tots els marges, evidenciant la solidesa de l'entitat i una evolució positiva en la seva activitat comercial. Això es veu reflectit en un augment en la producció de crèdit i en subscripcions netes en productes destalvi, en un escenari on els tipus dinterès es mantenen controlats.

El marge brut ha registrat un augment interanual del 12,7% i ha arribat als 3.496 milions d'euros. Aquest creixement es deu en gran part a un increment del 27,4% al marge d'interessos, impulsat tant per la nova producció de crèdit com pel context actual de tipus d'interès.

Pel que fa als ingressos per serveis, que inclouen gestió patrimonial, assegurances de protecció i comissions bancàries, aquests es van situar en 1.197 milions d'euros el primer trimestre, experimentant un creixement de l'1,3% en comparació del mateix període de l'any anterior . Destaca especialment l'increment del 15,8% als ingressos per gestió patrimonial i un 6,9% en assegurances de protecció. Aquestes pujades han estat suficients per contrarestar la caiguda del 10,8% a les comissions bancàries, que s'ha vist afectada, entre altres aspectes, per la reducció de les comissions per manteniment de comptes corrents.

Finalment, la rendibilitat sobre fons propis (ROE) de CaixaBank ha arribat al 13,4% a finals de març, mentre que la ràtio d'eficiència ha millorat i s'ha situat en el 40,3%, cosa que reflecteix una gestió eficient de l'entitat. ús dels seus recursos.

| CaixaBank

Volum de negoci en nivells màxims

La bona evolució de l'activitat durant el trimestre, que consolida CaixaBank com a primera entitat financera a Espanya, acosta el volum de negoci al bilió d'euros, nivells màxims històrics, després de créixer en més de 15.000 milions d'euros el darrer any.

Els recursos de clients pugen a 636.490 milions i augmenten 6.160 milions durant el trimestre (+1%), impulsats per la comercialització de productes d'estalvi a llarg termini. Així mateix, els recursos en balanç continuen estables durant el trimestre i se situen en 463.505 milions d'euros i els actius sota gestió arriben als 168.688 milions d'euros (+4,9% durant el trimestre), després del bon exercici dels mercats i el rellevant nivell de subscripcions.

En aquest sentit, les subscripcions netes de fons d'inversió, assegurances d'estalvi i plans de pensions arriben als 3.442 milions entre el gener i el març, amb el monetari com a principal motor de creixement entre els fons. Pel que fa a les assegurances de protecció, segueix la bona dinàmica, amb un augment de les primes del 8,7% en interanual.

Per part seva, la cartera de crèdit sana es manté estable en el període, amb 344.438 milions (+0,1%). Pel que fa al crèdit per a l'adquisició d'habitatge, segueix marcat per l'amortització de la cartera, encara que a un ritme menor, cosa que unida a la positiva evolució de la nova producció permet que la caiguda registrada (-0,7%) sigui la menor dels darrers cinc trimestres. En el cas de consum, la cartera creix un 2% i en empreses ho fa un 1,1%.

La nova producció de crèdit s'accelera

L'activitat comercial continua a un bon ritme, tendència que va començar a la part final del 2023 i que a l'arrencada de l'exercici 2024 s'ha accelerat, amb creixements rellevants en la nova producció de crèdits a particulars. En concret, el nou crèdit hipotecari se situa el primer trimestre en 2.790 milions, un 24,1% més respecte al mateix període del 2023; i el nou crèdit al consum arriba a 3.029 milions durant el trimestre, un 15% més.

| CaixaBank

Pel que fa al crèdit a empreses, la nova producció fins al març supera els 10.500 milions d'euros, període en què destaca la firma de 43.000 operacions a petites i mitjanes empreses (un 28% més que fa un any).

Qualitat creditícia i fortalesa de capital

La ràtio de morositat es manté pràcticament estable durant el trimestre i per sota de la mitjana del sector, amb una taxa del 2,8% (enfront del 2,7% de desembre de 2023) després d'aplicar un criteri més estricte a la classificació de dubtosos dins del marc prudencial, gràcies a una gestió rigorosa i prudent del risc de crèdit. Els saldos dubtosos augmenten lleugerament i se situen en 10.794 milions d'euros sense que s'hagi apreciat un deteriorament en l'evolució orgànica de les exposicions creditícies. Per part seva, els fons per a insolvències (7.667 milions d'euros) situen la ràtio de cobertura en el 71%. El cost del risc (últims 12 mesos) es manté moderat al 0,29%.

El Grup CaixaBank disposa, a més, d'una posició òptima de liquiditat, amb 157.022 milions d'euros, i el Liquidity Coverage Ratio (LCR) el 31 de març se situa en el 197%, molt per sobre del mínim regulatori requerit del 100%.

Pel que fa al capital, la ràtio CET1 es troba al 12,3% després de l'impacte de la nova recompra d'accions de 500 milions que es va iniciar al març (-22 punts bàsics) i que ja es dedueix en la seva totalitat. Per contra, destaca la positiva evolució de la generació orgànica de capital del primer trimestre, que suma 36 punts bàsics.

Compromís amb la inclusió financera i la societat

CaixaBank, que compta amb la xarxa de sucursals i caixers automàtics més extensa de tot el país, manté el ferm compromís amb la inclusió financera, i té presència amb oficines, ofimòbils o caixers a 3.140 municipis. Aquesta capil·laritat de la xarxa permet a l'entitat arribar a pràcticament tots els racons del territori i ser l'únic banc amb oficina a 458 municipis amb què té, a més, el compromís de no abandonar el servei.

Amb la vocació d'estar a prop de les persones per a tot allò que importa, l'entitat recolza amb la seva activitat l'economia, les famílies i les empreses, a més de desenvolupar la seva funció social. Així, des que es va iniciar la pujada de tipus d'interès, al voltant de 43.000 persones s'han beneficiat de novacions hipotecàries de tipus variable a fix, refinançaments i adhesions al Codi de Bones Pràctiques.

L'entitat també compta amb més de 10.000 habitatges socials i té al voltant de 370.000 clients amb comptes socials o bàsics. A més, recolza la formació professional a través de CaixaBank Dualiza, amb més de 10.000 estudiants beneficiats el darrer any; i és líder europeu en microfinances amb MicroBank, el banc social de CaixaBank que ha concedit més d'1,4 milions de microcrèdits des de l'origen.