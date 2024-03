Rússia llança una forta acusació: ''Els terroristes van rebre diners d'Ucraïna''

per Redacció CatalunyaPress

El Comitè de Recerca de Rússia ha llançat una acusació contundent aquest dijous. Arran del devastador atemptat que va tenir lloc divendres passat en una sala de concerts a Moscou, ha afirmat que els autors van rebre suport financer d'Ucraïna. Segons el comunicat oficial, els terroristes haurien obtingut importants sumes de diners, així com criptomonedes, procedents del país veí per dur a terme el crim. Aquestes acusacions arriben després que l'Estat Islàmic hagués reivindicat l'atac.

Aquest atac, al Crocus City Hall de Moscou, va deixar un saldo tràgic de, de moment, 143 persones mortes i al voltant de 180 ferides, marcant una de les nits més ombrívoles a la capital russa. Tot i que l'Estat Islàmic es va atribuir la responsabilitat de l'acte violent, les autoritats russes persisteixen en la teoria d'una possible vinculació amb grups nacionalistes ucraïnesos.

La informació recopilada fins ara suggereix una xarxa complexa de connexions internacionals al voltant dels perpetradors de l'atemptat. Dos dels detinguts, els interrogatoris dels quals han sortit a la llum, van revelar detalls significatius.

Un d'ells, arribat recentment des de Turquia, va afirmar que ha rebut instruccions de l'Estat Islàmic, a través de l'aplicació de missatgeria Telegram, per dur a terme l'atac, a canvi d'una compensació econòmica. Mentrestant, un altre detingut, originari de Tadjikistan, va admetre que se li va proposar participar a l'acte terrorista mentre vivia en un alberg amb altres migrants. Tot i aquestes revelacions i la reivindicació de l'Estat Islàmic, les tensions entre Rússia i Ucraïna podrien intensificar-se encara més arran de les acusacions llançades pel Comitè de Recerca Rus.

El Comitè de Recerca de Rússia

El Comitè de Recerca de Rússia (SKR per les sigles en rus) és el principal organisme encarregat de dur a terme investigacions criminals d'importància nacional a Rússia. Va ser establert el 2011 per substituir el Comitè de Recerca de la Fiscalia General de Rússia i per millorar la independència i eficiència de les investigacions criminals al país.

El Comitè de Recerca de Rússia és responsable d'investigar una àmplia gamma de delictes greus, inclosos els assassinats, els actes de terrorisme, la corrupció, els delictes financers i els crims contra la seguretat nacional. Té poders especials per dur a terme interrogatoris, recopilar proves, arrestar sospitosos i presentar casos davant dels tribunals.

Al llarg dels anys, el Comitè de Recerca de Rússia ha estat involucrat en diverses investigacions d'alt perfil i ha treballat en col·laboració estreta amb altres organismes de seguretat i aplicació de la llei a Rússia ia l'estranger. Tot i això, també ha estat objecte de crítiques en ocasions, amb acusacions de parcialitat política i manca de transparència en algunes de les seves investigacions.