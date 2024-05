S'ha acabat la rebaixa de l'IVA als aliments: la data prevista per a aquest canvi

per Helena Celma

En resposta a la creixent pressió inflacionària, el Govern espanyol va implementar mesures d'alleujament fiscal. Tot i això, aquestes solucions temporals tenen data de caducitat.

Tot i que l'Índex de Preus al Consumidor (IPC) d'Espanya roman un punt per sobre de la mitjana de la Unió Europea, l'Executiu ha establert el 30 de juny com a límit per revertir les rebaixes de l'impost sobre el valor afegit (IVA) ) en aliments i en l'electricitat.

L'anunci es va formalitzar en l'actualització de les previsions macroeconòmiques i fiscals fins al 2025, enviades a la Comissió Europea.

El document explica que l'"escenari inercial" contempla una "retirada progressiva" de les rebaixes impositives en determinats aliments, pèl·lets i briquetes, programades fins al juny. Aquesta decisió reflecteix la sol·licitud prèvia de les autoritats comunitàries per posar fi a aquestes mesures de suport indirecte.

Des del desembre de l'any anterior, el Govern havia estès fins al 30 de juny del 2024 l'exempció de l'IVA per a aliments bàsics i la reducció de l'IVA al 5% a la pasta.

A més, havia aplicat una rebaixa a l'impost sobre l'electricitat i el gas, la reversió del qual es durà a terme de manera progressiva fins a finals de juny de 2024, restablint gradualment l'impost especial sobre l'electricitat al tipus normal del 5,11%.

Aquestes accions apunten a un augment dels ingressos públics, com detalla l'informe governamental. Es projecta que els recursos no financers de les administracions públiques en relació amb el producte intern brut (PIB) arribaran al 42,6% el 2024 i el 42,9% el 2025.

S'espera un increment en la recaptació de l'IVA a causa del creixement sòlid del consum privat i de la retirada gradual de les mesures aplicades per contrarestar la inflació.

Així mateix, s'anticipa una millora en la recaptació de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF) a causa del bon exercici de l'ocupació, i un augment en l'impost sobre societats gràcies al creixement dels beneficis empresarials lligats al PIB en expansió.

Per tant, les rebaixes impositives implementades com a resposta a la inflació tenen un caràcter temporal, amb el Govern espanyol planificant-ne la reversió gradual per a finals de juny.