Sánchez agraeix a Meta la seva aposta inversora a Espanya en cables submarins

per J.C. Meneses Montserrat

El president del Govern, Pedro Sánchez, ha agraït a la companyia nord-americana Meta, propietària de Facebook, WhatsApp i Instagram, la seva inversió a Espanya en matèria d'infraestructures digitals, com ara els cables submarins o els centres de dades, segons ha expressat el cap del Executiu a través de la xarxa social X (abans Twitter).

En aquest sentit, Sánchez ha rebut aquest dilluns el director d'Operacions i 'número dos' de Meta, l'espanyol Javier Oliván, en el marc del Mobile World Congress (MWC), que se celebra aquests dies a Barcelona.

"Li he agraït la seva aposta inversora al nostre país en matèria d'infraestructures digitals, com els cables submarins o els centres de dades. Una companyia compromesa a convertir Espanya en un enclavament fonamental per al desenvolupament del Metavers a nivell global", ha escrit el president al seu perfil de X.

El líder de l'Executiu també s'ha reunit aquest dilluns en el marc del MWC amb el president i conseller delegat d'Ericsson, Börje Ekholm, amb qui ha analitzat el “compromís ferm” de la companyia “amb la innovació i la investigació a Espanya”.

"La companyia aposta pel desenvolupament de la R+D al nostre país i ha anunciat el creixement del seu centre de Madrid contractant nous investigadors per desenvolupar tecnologies disruptives associades al 5G. El suport a la digitalització i l'emprenedoria és una de les senyes d'identitat d'aquest Govern", ha ressaltat Sánchez a X.

També ha mantingut una trobada amb el conseller delegat de Nokia, Pekka Lundmark, amb qui ha compartit "estratègies per accelerar el desplegament de xarxes 5G" i que ha agraït les seves aportacions a la consulta pública sobre l'Esquema Nacional de Ciberseguretat.