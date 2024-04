Un supervivent de Nagasaki elogia la pel·lícula 'Oppenheimer'

per Redacció CatalunyaPress

La recent pel·lícula "Oppenheimer" ha generat un gran impacte al Japó, aconseguint un rècord de taquilla a la seva estrena. Aquest èxit es deu en part a una campanya publicitària que va comptar amb el suport de 23 personalitats nacionals, incloent-hi el doctor Masao Tomonaga, un supervivent de la bomba atòmica de Nagasaki i activista antinuclear.

En una entrevista amb EL PAÍS, Masao Tomonaga va expressar la seva valoració positiva cap a la pel·lícula dirigida per Christopher Nolan. Va destacar que, encara que els diàlegs de la pel·lícula no ho especifiquin directament, el seu missatge antinuclear és present al llarg de tota l'obra. Tomonaga, conegut per identificar un tipus especial de leucèmia als Supervivientes de la bomba atòmica, va assenyalar que la pel·lícula ofereix una visió correcta del xoc de poders durant el desenvolupament d'armes de destrucció massiva.

Segons Tomonaga, fa vint anys era impensable que als Estats Units es fes una pel·lícula com "Oppenheimer". Aquest fet reflecteix un canvi significatiu en la percepció pública cap a temes sensibles com ara l'armamentisme i la guerra nuclear. L'impacte de la pel·lícula s'ha sentit especialment al Japó, l'únic país atacat amb bombes atòmiques durant la Segona Guerra Mundial.

La promoció de la cinta al Japó va incloure projeccions prèvies a l'estrena a Hiroshima i Nagasaki, les ciutats atacades el 1945. A més, es van fer conferències i anuncis a diaris, comptant amb comentaris de personalitats com l'actor Ken Watanabe i el cineasta Takashi Yamazaki.

El suport de figures prominents del cinema japonès, com Ken Watanabe i Takashi Yamazaki, destaca la importància de "Oppenheimer" en el context cultural i social del Japó. La pel·lícula no només ha estat un èxit comercial, sinó que també ha generat debats i reflexions sobre el llegat de les armes nuclears i la importància de mantenir viva la memòria dels fets històrics relacionats amb la bomba atòmica.

L'impacte antinuclear d'Oppenheimer al Japó mostra com el cinema pot ser una eina poderosa per abordar temes complexos i sensibles, estimulant el diàleg i la consciència social sobre qüestions crucials per a la humanitat.