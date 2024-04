El títol més amarg del PSG: guanya la Lliga però acumula pèrdues milionàries

per Helena Celma

El Paris Saint-Germain (PSG) es va coronar campió de la Lliga 1 aquest cap de setmana després de guanyar el Mònaco per 3-2 a la jornada 31. D'aquesta manera, l'equip parisenc continua amb el seu domini a la lliga francesa, guanyant 12 títols en els darrers 13 anys.

Tot i això, no tot són bones notícies, ja que s'enfronta a un desafiament financer significatiu en tancar la temporada 2022-2023 amb pèrdues que superen els cent milions d'euros.

Segons revela l'informe del Departament de Control de Gestió de la Lliga Professional Francesa (Dncg), les xifres vermelles del club han pujat a 109,8 milions d'euros, contribuint així al dèficit general de la Lliga 1.

L'informe de la Dncg destaca que divuit equips a la Lliga 1 van acumular pèrdues conjuntes de 273 milions d'euros durant la temporada passada, en comparació dels 582 milions d'euros en dèficit col·lectiu registrats el 2021-2022.

En aquest context, el PSG és responsable del voltant del 40% de les pèrdues totals del campionat.

A més, l'Olympique de Lió també va tancar l'exercici amb pèrdues considerables i va arribar als 99 milions d'euros. Aquests dos gegants del futbol francès representen conjuntament el 77% de les pèrdues totals de la Lliga 1.

Tot i aquest panorama econòmic desafiant, el PSG està projectant la construcció d'un nou estadi després d'optar per abandonar el Parc des Princes. Aquesta decisió es produeix després de l'entrada d'Arctos a la propietat del club, i reflecteix l'ambició de tenir una instal·lació pròpia.

El president del PSG, Nasser Al-Khelaifi, va confirmar la sortida de l'equip del Parc des Princes el 9 de febrer passat, després que l'Ajuntament es negués a vendre l'estadi.

Aquesta decisió es va produir després d'una moció de censura per considerar el Parc des Princes com a patrimoni de la ciutat, presentada per l'alcaldessa Anne Hidalgo.

Al-Khelaifi va expressar la seva frustració davant la dificultat d'adquirir l'estadi, afirmant que el club ha perdut temps intentant comprar el Parc des Princes.

Anteriorment, el PSG havia considerat adquirir l'Stade de France com a alternativa, buscant una capacitat més gran que els seus actuals 47.000 seients. Tot i això, el club es va retirar de la cursa en no presentar cap oferta formal abans de la data límit establerta.