L'Hospital del Mar utilitza IA que prediu l'evolució de l'esclerosi múltiple

per Redacció CatalunyaPress

Un estudi liderat pel doctor Pablo Villoslada, que dirigeix el programa a Neurociències de l'Hospital del Mar Research Institute ha fet que s'hagi desenvolupat una eina basada en intel·ligència artificial (IA) per preveure l'evolució de pacients diagnosticats amb esclerosi múltiple.

Aquest treball ha estat publicat al Journal of Neurology i és el resultat del projecte Sys4MS de la Comissió Europea, en col·laboració amb l'Hospital Clínic de Barcelona, la Universitat Charité de Berlín a Alemanya, l'Hospital Policlínic San Martino a Gènova, Itàlia, i l'Hospital Universitari d'Oslo a Noruega.

Per crear aquesta eina, es va fer un seguiment durant dos anys a un grup de més de 300 pacients amb esclerosi múltiple ia cent persones sense la malaltia.

Durant aquest període es van realitzar avaluacions exhaustives, incloent escales clíniques i cognitives, proves d'imatge com a ressonància magnètica cerebral i tomografia de coherència òptica per examinar la retina, així com anàlisis genètiques, de proteïnes i de cèl·lules inflamatòries a la sang.

Les dades es van validar amb una segona prova de 271 persones amb esclerosi múltiple

L'eina desenvolupada, utilitzant diversos enfocaments d'intel·ligència artificial i aprenentatge a partir de les dades recopilades, va aconseguir alts nivells de precisió, especialment en la predicció de canvis a l'estat dels pacients i en la necessitat de canviar a tractaments més efectius.

El Dr. Villoslada va assenyalar que aquest treball indica que mitjançant un estudi detallat dels pacients i l'ús d'eines d'intel·ligència artificial, es pot identificar quins pacients seran més actius i, per tant, aconsellar tractaments més efectius, encara que amb possibles efectes secundaris.

Tot i que encara no es pot implementar a la pràctica clínica, els resultats obtinguts poden proporcionar als equips de seguiment de pacients amb esclerosi múltiple informació per prendre decisions sobre el tractament més adequat, considerant els diferents nivells d'eficàcia i risc dels tractaments disponibles.

La informació clínica i el ressò magnètic ajuden a preveure l'evolució dels pacients

La Dra. Sara Llufriu, neuròloga de la Unitat de Neuroimmunologia de l'Hospital Clínic de Barcelona, va destacar que la combinació d'informació clínica i de ressonància magnètica és crucial per preveure l'evolució dels pacients i que aquestes dades es poden obtenir fàcilment en entorns assistencials.

Els investigadors planegen continuar ampliant aquest treball, estenent el seguiment dels pacients a 7 anys. Atès que l'esclerosi múltiple afecta principalment persones menors de quaranta anys, amb una esperança de vida d'uns trenta anys, aquest és un pas de gran importància.

L'esclerosi múltiple és una malaltia autoimmune que afecta la coberta protectora de les cèl·lules nervioses del cervell, del nervi òptic i de la medul·la espinal, causant discapacitat en els qui la pateixen. A Catalunya, la prevalença d aquesta malaltia és de 123 casos per cada 100.000 habitants.

L'estudi compta amb el suport del projecte Sys4MS del programa Eracosysmed de la Comissió Europea i de l'Institut de Salut Carlos III.