El vape guanya terreny al tabac: es duplica el nombre de joves que ho han provat

per Helena Celma

L'ús de cigarretes electròniques o vapejadores és cada cop més popular entre els adolescents i, de fet, ja ha superat el tabac tradicional ja que, segons un nou estudi coordinat per la Universitat de Glasgow (Regne Unit) i publicat per l'OMS Europa, un 32% dels joves de 15 anys ha provat els vapejadors, davant d'un 15% que ha consumit tabac convencional.

Així mateix, en els últims 30 dies, el 20% dels joves afirmen haver usat els vapejadors davant del 15% que han fumat una cigarreta de tabac convencional.

A partir dels 13 anys es pot observar una proporció més gran d'ús de cigarrets electrònics en comparació amb el consum de cigarrets: l'11 per cent dels nens de 13 anys informen haver fumat una cigarreta alguna vegada, en comparació del 16 per cent que alguna vegada ha fet servir una cigarreta electrònica.

El cinc per cent dels nens de 13 anys informen haver fumat tabac en els últims 30 dies, en comparació del nou per cent que va fer servir una cigarreta electrònica.

En aquest context, l'informe recalca que aquesta transició a les cigarretes electròniques com una opció més popular que les cigarretes convencionals requereix intervencions específiques per abordar aquest problema de salut pública emergent.

"L'ús generalitzat de substàncies nocives entre els nens a molts països de la Regió Europea constitueix una greu amenaça per a la salut pública", diu el director regional de l'OMS per a Europa, el doctor Hans Henri P. Kluge.

"Tenint en compte que el cervell continua desenvolupant-se fins ben entrats els 20 anys, els adolescents han d'estar protegits dels efectes dels productes tòxics i perillosos. Malauradament, els nens d'avui dia estan constantment exposats a la comercialització en línia dirigida de productes perjudicials, mentre que la cultura popular, com els videojocs, els normalitza", afegeix.

L'alcohol és la substància més consumida entre els adolescents

El document també mostra que l'alcohol és, amb diferència, la substància més consumida entre els adolescents, ja que més de la meitat (57%) dels joves de 15 anys han provat l'alcohol almenys una vegada (56% dels nois i 59% de les noies), i gairebé el 40% afirmen haver begut alcohol en els últims 30 dies (36% dels nois i 38% de les noies).

Aproximadament un de cada deu (9%) adolescents de tots els grups d'edat ha experimentat una embriaguesa significativa (estar borratxo almenys dues vegades) a la seva vida, una taxa que augmenta de manera alarmant del cinc per cent als 13 anys al 20 per cent els 15 anys, fet que mostra una tendència creixent en l'abús de l'alcohol entre els joves.

A més, els patrons recents revelen que la incidència d'embriaguesa en els darrers 30 dies també augmenta amb l'edat, passant del cinc per cent entre els joves de 13 anys a un 15 per cent entre els de 15 anys.

Així, el document recalca com està de disponible i normalitzat l'alcohol, cosa que demostra la necessitat urgent de millors mesures polítiques per protegir els nens i joves dels danys causats per l'alcohol.

Per contra, el consum de substàncies com el cànnabis s'ha reduït entre els joves, passant d'un 14% el 2018 a un 12% el 2022.

Tot i això, continua sent notable que més d'un de cada 10 (12%) joves de 15 anys afirma haver consumit cànnabis alguna vegada. Mentre que el sis per cent dels joves de 15 anys declara haver consumit cànnabis els últims 30 dies.

El consum primerenc de cànnabis pot conduir a la dependència ia patrons de consum problemàtics més endavant a la vida. Els esforços de prevenció adaptats als adolescents són crucials per mitigar aquests riscos i promoure opcions saludables.

D'altra banda, l'estudi revela que la bretxa de gènere en el consum de substàncies entre els adolescents s'ha reduït, ja que s'observa un canvi significatiu en els patrons de consum de substàncies dels adolescents i desafien les normes tradicionals de gènere.

Històricament, el consum de substàncies era més comú entre els nens que entre les nenes, però el panorama està canviant. Als 15 anys, les nenes no només arriben als nens, sinó que, en alguns casos, els superen.

Això inclou el tabaquisme, on hi ha una diferència notable als 11 anys que desapareix als 15 anys; l'ús de cigarretes electròniques, en què les nenes superen els nens; i el consum d'alcohol on les nenes presenten taxes marginalment més altes.

El tancament de les bretxes històriques de gènere en el consum de substàncies, especialment entre els adolescents grans, exigeix el desenvolupament d'estratègies de prevenció que tinguin en compte les experiències i les necessitats úniques dels nens i les nenes.

Les intervencions adaptades que tinguin en compte aquestes dinàmiques canviants són crucials per a una prevenció eficaç.

Mesures per reduir i controlar el consum en adolescents

Per reduir el consum d'alcohol, nicotina i productes de tabac i impedir-ne el consum per part dels joves, cal aplicar urgentment mesures integrals, esbossades en diversos tractats internacionals i recomanacions de l'OMS.

Algunes de les recomanacions de l'OMS són: l'augment dels impostos especials, limitar la disponibilitat de productes de nicotina, tabac i alcohol, per exemple, mitjançant la reducció d'horaris o llocs de venda i l'aplicació d'edats mínimes legals per comprar els productes, prohibir tots els agents aromatitzants, inclosos el mentol i els anàlegs mentolats sintètics en tots els productes de nicotina i tabac, i fer complir una prohibició total de la publicitat, la promoció i les oportunitats de patrocini als mitjans convencionals i socials.

"L'OMS/Europa està treballant amb els països per garantir que tots els joves, a tot arreu, tinguin el millor començament possible a la vida. Això significa protegir-los de productes tòxics i addictius que podrien afectar la seva qualitat de vida en els propers anys" , declara el director regional de l'OMS per a Europa, el doctor Hans Henri P. Kluge.