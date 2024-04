VÍDEO: Un ciutadà boicoteja la connexió d'Almudena Ariza des de Jerusalem a TVE

"Augmenten les dificultats per informar des de Jerusalem", ha afirmat el compte de Telenotícies de TVE a la xarxa social X - abans conegut com a Twitter-. La televisió pública ha compartit les imatges d'una connexió en directe de la periodista Almudena Ariza, corresponsal a Israel, des de Jerusalem.

Mentre Ariza explica la situació política d'Israel, afirmant que la "pressió cap a Netanyahu cada vegada és més gran dins del Govern, de fet diversos membres han amenaçat de trencar la coalició", un ciutadà de Jerusalem irromp al directe col·locant-se davant de la cambra impedint que la periodista pugui seguir la connexió.

L'home porta al cap una kipá, el barret tradicional que fan servir els jueus per accedir a llocs de culte.

A continuació, podeu veure les imatges:

Ningú pot aturar Netanyahu

El primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu, ha asseverat aquest dimarts que "no hi ha cap força al món" capaç d'impedir que Israel segueixi avançant amb la seva ofensiva a la Franja de Gaza per eliminar el Moviment de Resistència Islàmica (Hamas).

"No hi ha cap força al món que ens aturi. Hi ha moltes forces intentant fer-ho, però no ajudaran que l'enemic, després del que va fer, no ho torni a fer mai més", ha manifestat el primer ministre israelià. The Times of Israel'.

Arxiu - Imatge d'arxiu del primer ministre israelià, Benjamin Netanyahu

El mandatari israelià ha comparegut davant d'un grup de nous reclutes als quals ha recordat que s'uneixen a una llarga llista de persones que, històricament, han defensat Israel dels seus enemics, fins i tot pagant algunes vegades "un preu molt alt".