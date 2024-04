VÍDEO: Un diputat georgià dona un cop de puny a un altre al Parlament

El diputat i líder de l'opositor Partit dels Ciutadans de Geòrgia, Aleko Elisashvili, va etzibar un cop de puny a la cara al líder del partit governamental Somni Georgià, Mamuka Mdinaradze, durant una intervenció davant la comissió del Parlament que debat el projecte de llei d'agents estrangers , que ha tornat a deslligar la polèmica al país.

La tensió havia anat augmentant a mesura que els diputats abordaven la mesura mentre milers de persones s'arremolinaven al voltant de la seu del Parlament en senyal de protesta contra un projecte que molts ciutadans han arribat a considerar que és propi de Rússia i que, segons les veus crítiques minvaran la llibertat dexpressió i els drets fonamentals de la població georgiana.

Després d'aquest episodi, la reunió de la comissió es va suspendre de manera immediata, de manera que els diputats van començar a abandonar l'hemicicle amb els periodistes, segons informacions del portal de notícies georgià Civil .

"Ens estan arrossegant cap a Rússia. No és moment per quedar-se assegut a casa, els hem de fer fora (del Parlament)", ha asseverat Elishashvili en declaracions als mitjans després de la baralla.

Aquest projecte obligarà a registrar-se com a "agents d'influència estrangera" totes aquelles organitzacions, mitjans de comunicació i entitats similars que rebin almenys un 20% del seu finançament de l'exterior, una mesura similar a les vigents a Rússia.

El text del projecte de llei és ara el mateix que el 2023, encara que amb algunes modificacions. Tot i això, ja l'any passat l'oposició i part de la societat es va manifestar en contra d'aquesta proposta legislativa per entendre-la com una mostra de simpatia amb Rússia. El Govern, per part seva, ha rebutjat aquestes acusacions i ha defensat que la proposta serviria per simplement tenir un llistat d'organitzacions finançades des de l'estranger.

Després dels fets hi va haver disturbis per part dels ciutadans als afores de l'edifici del Parlament, que van fer que hi intervingués la policia. Els mitjans locals han reportat que diverses persones que protestaven han estat arrestades per les forces de l'ordre.