VÍDEO: Un presentador trenca a plorar en anunciar la mort del seu gos

per Helena Celma

El presentador Jon Stewart, conegut pel seu programa "The Daily Show" a Comedy Central als EUA, es va commoure en directe en dedicar-li unes paraules i un vídeo al seu gos mort.

Stewart, visiblement afectat, va anunciar la mort de Dipper, un pitbull que van adoptar quan els seus fills van voler recaptar fons per a un refugi d'animals a la ciutat de Nova York fa més d'una dècada.

"Com a petit incentiu addicional, van portar aquest pitbull atigrat d'aproximadament un any que va ser atropellat per un automòbil a Brooklyn i va perdre la cama dreta", va començar a relatar Stewart, amb llàgrimes als ulls.

"Va ser una gran idea. Van posar el gos a la meva falda. I ens vam anar aquell dia sentint-nos molt bé d'haver ajudat aquesta gran organització. En un món de bons nois, ell era el millor", va afegir.

Stewart també va explicar que era un gos molt estimat al programa, ja que anava al plató i sempre esperava que el seu amo acabés per anar amb ell.

"Dipper va morir. Estava llest. Ell estava cansat, però jo no. I la família, estàvem tots junts. Gràcies a déu. Estàvem tots amb ell. Però, nois, el meu desig per a vosaltres és que algun dia troNadó aquest gos, que és el millor", va finalitzar abans de posar un vídeo sobre ell.