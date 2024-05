Viggo Mortensen reivindica l'ús del català

per Redacció CatalunyaPress

El reconegut actor i director de cinema Viggo Mortensen ha presentat la seva segona pel·lícula, "Fins a la fi del món", que arribarà a la gran pantalla aquest divendres. Després del seu debut com a director amb Falling, Mortensen s'aventura ara en un western romàntic i modern, en què comparteix protagonisme amb destacats actors com Vicky Krieps, Dany Huston, Solly Mcleod i Garry Dillahunt. Mortensen, conegut per la seva versatilitat i compromís artístic, ofereix una perspectiva “inusual” en aquest gènere, amb una protagonista femenina de pensament lliure.

La trama de la pel·lícula aborda les conseqüències per a les dones quan els seus companys o pares marxen a la batalla, oferint així una mirada profunda a les dinàmiques socials i emocionals en contextos històrics complexos. En una entrevista recent amb l'Agència Catalana de Notícies (ACN), Mortensen va aprofitar l'ocasió per reivindicar la cura de les llengües, especialment el català, i va expressar la seva perplexitat davant dels que s'oposen a aquesta idea.

Mortensen, que té coneixement i voluntat de parlar català, va compartir la seva admiració per totes les cultures i llengües, emfatitzant la importància de preservar i promoure la diversitat lingüística. Davant la problemàtica de l'ús social del català a Catalunya, el director va manifestar la seva preocupació i va lamentar la pèrdua i la manca de cura dels idiomes. "No entenc com algú pot tenir alguna cosa en contra que es cuidi molt", va lamentar.

Mortensen va néixer el 20 d'octubre del 1958 a Nova York, Estats Units. Entre les seves obres principals hi ha la seva participació a la trilogia cinematogràfica "El Senyor dels Anells", on va interpretar el paper d'Aragorn, i el seu aclamat paper a la pel·lícula "Captain Fantastic". A més de la seva carrera a Hollywood, Mortensen té vincles amb Catalunya. Entre altres motius, perquè la seva parella, Ariadna Gil, va néixer a Barcelona.