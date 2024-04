World Central Kitchen anuncia la represa de les seves operacions a Gaza

per Pau Arriaga Pérez

L'ONG World Central Kitchen (WCK) va anunciar diumenge passat 28 d'abril que reprendrà les seves operacions humanitàries a la Franja de Gaza per primera vegada després que un bombardeig israelià matés l'1 d'abril passat set dels seus empleats i col·laboradors.

"Reiniciarem les nostres operacions amb la mateixa energia, dignitat i concentració a l'hora d'alimentar la major quantitat de persones possible", ha fet saber la responsable de l'ONG, Erin Gore, en un comunicat publicat aquest diumenge.

L'ONG reconeix que ha rebut les disculpes d'Israel per l'atac que va matar els seus integrants, però estima que encara no té garanties que l'Exèrcit israelià hagi modificat les regles operatives.

"La nostra demanda d'una investigació imparcial i internacional continua vigent", ha afegit Gore.

Al comunicat, Gore ha indicat que al llarg d'aquestes setmanes els cooperants de WCK s'han vist exposats a una decisió entre "deixar de lliurar menjar durant una de les pitjors crisis alimentàries de la història" o prosseguir amb la seva tasca " sabent-ho" que els cooperants i els civils de Gaza estan sent intimidats i assassinats".

Aquesta deliberació ha representat "les converses més dures d´aquests dies" fins que "al final, s´ha decidit que (WCK) segueixi amb la seva missió de lliurar menjar a la gent, fins i tot en els moments més durs".

En aquest sentit, WCK té llestos 276 camions, amb l'equivalent a gairebé vuit milions de menjars, llestos per entrar per la cruïlla de Rafah, per Egipte. L'ONG també té intenció d'enviar camions des de Jordània i ja està explorant la possibilitat de lliurar menjar a través del nou corredor marítim a Gaza oa través del port israelià d'Asdod.

Els treballadors i associats de WCK van morir en un bombardeig de l'aviació israeliana quan el comboi abandonava un magatzem al centre de la Franja de Gaza. Entre els morts hi havia ciutadans australians, britànics, palestins, polonesos i amb doble nacionalitat nord-americana i canadenca.

Israel va publicar els resultats d'una investigació preliminar que assegura que van confondre els treballadors de l'ONG amb milicians armats de Hamàs, malgrat que el grup havia comunicat els seus moviments a les autoritats israelianes. La conseqüència ha estat la destitució de dos oficials de les forces israelianes.