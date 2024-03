Aurah Ruiz serà l'expulsada de la Gala 4 de Supervivientes segons una enquesta

per Redacció CatalunyaPress

Aurah Ruiz esdevindrà la concursant expulsada d'aquesta gala de Supervivientes segons l'enquesta que ha estat publicada durant tota la setmana a CatalunyaPress. Els usuaris que han participat en el sondeig d'aquest mitjà van encertar amb la salvació d'Ángel Crist dimarts, i ara sentencien que Aurah Ruiz serà la menys votada per ser salvada, obtenint el 28% dels vots davant d'Arantxa del Sol, que la segueix de prop amb el 29% dels vots i Kike Calleja, que es convertiria en el primer segó de la nit en obtenir el 43%.

L'arribada de Marieta i Carmen Borrego

Aquest dijous, durant l'emocionant gala de 'Supervivientes' a Telecinco a les 22:00h, Jorge Javier Vázquez ens portarà moments plens d'emoció i de diversió. Juntament amb els familiars i col·laboradors, comentaran les darreres aventures viscudes a l'illa, incloent-hi la impactant discussió entre Kiko Jiménez i Laura Matamoros, seguida de la seva resolució.

I quina emoció! Marieta, una sorpresa per als companys futurs, s'unirà a l'aventura amb l'icònic salt des de l'helicòpter. Amb només 24 anys, aquesta auxiliar d'infermeria i empresària ens ha captivat a 'La Isla de las Tentaciones'. Estem ansiosos per veure què aportarà a la convivència.

Pel que fa a Carmen Borrego, encara que segueix aïllada per cuidar la seva ansietat, estem segurs que rebrà el suport que necessita de l'equip mèdic, la família i el fill! No podem esperar veure com supera aquest desafiament amb la seva força interior.

A més, durant la gala, un dels nominats serà expulsat i s'unirà a Playa Limbo. Segons l'enquesta de PressDigital, sortirà Aurah Ruiz.

I per als concursants de Platja Olimp i Platja Condemna, més desafiaments emocionants els esperen! Amb la prova de líder i un nou joc de localització, segur que ens sorprenen amb la seva valentia i estratègia! Falten pocs minuts per gaudir d´aquesta nit plena d´emocions positives i diversió!