Falten hores perquè comenci 'Supervivientes 2024' i els ànims ja estan molt caldejats. Mentre que els concursants espremen els últims minuts en un resort d'Hondures s'ha produït una monumental discussió entre dos que ja ha arribat a la pantalla. Han estat Ángel Cristo Jr i Carmen Borrego els protagonistes d'aquest enfrontament, però la veritat és que la gran majoria han intervingut.

Ha estat el programa 'Así es la vida' on hem pogut veure un tall d'aquesta discussió i encara que encara no s'ha revelat per què ha saltat tot pels aires, tot apunta que el tema de conversa han estat les entrevistes que Ángel ha donat a la televisió parlant de la seva mare.

En aquest context, Carmen li ha hagut de dir que no està d'acord amb el que ha dit i aquest s'ha sentit qüestionat, fins al punt que l'Àngel li hauria anomenat 'barbie de geriàtric' i hauria provocat les llàgrimes de la col·laboradora que abandonava la taula on estaven els seus companys per absentar-se de la resta.

Una de les concursants que més ha cridat l'atenció al vídeo ha estat Zayra Gutiérrez, que de forma tranquil·la i empatitzant amb el que havia passat, parlaria amb Ángel per dir-li que no havia obrat bé... no obstant, sembla que amb ella tampoc no ha acabat bé.

Un enfrontament que ha acabat amb Carmen plorant amb Kike Calleja i Pedro García Aguado que li aconsellaven que no s'ho prengués tan a pit i intentés somatitzar d'una altra manera el que havia passat amb el seu company