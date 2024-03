El Conqueridor aterra a Supervivientes: David Seco defensarà a Gorka a les gales

Queden poques hores perquè comenci Supervivientes 2024 i Mediaset ja ha publicat la llista completa de concursants que entraran al reality.

Els afortunats que participaran en aquesta edició del reality són Arancha de Sol, Àngel Crist Jr., Javier Ungria, Arcà, Zayra Gutiérrez, Blanca Manchón, Lorena Morlote, Kike Calleja, Carmen Borrego, Rocío Madrid, Pedro García Aguado, Mario González, Claudia Martínez, Miri Pérez-Cabrero, Aurah Ruiz, Ruben Torres i Gorka Ibarguren.

Aquest darrer concursant va participar a 'El Conquistador', un altre reality d'aventura extrem - molt més extrem que Supervivientes- que es va emetre a finals del 2023 a TVE. És una adaptació d''El Conquistador de la fi del món', un programa de telerealitat de la televisió pública basca (ETB) que va néixer el 2005 on els concursants són portats a l'extrem, de manera molt més agressiva que al reality de Telecinco. És un clàssic d'ETB que viu gairebé 20 anys després.

La duresa d''El Conquistador' podria provocar que el pas de Gorka Ibarguren per Supervivientes sigui un passeig. De totes maneres, i per si el reality es complica, Gorka ha escollit un defensor que il·lusionarà tots els fans d'El conquis. Ni més ni menys que David Seco, un dels concursants més reconeguts del reality basc i que també va participar a l'edició de televisió espanyola.

Seco, ciclista professional guardonat, va guanyar una edició d'El Conquistador de la fi del món a ETB i ha participat en altres edicions del reality basc - on la supervivència és, a la basca, el més extrem possible-. El seu sentit particular de l'humor i la seva duresa a l'hora d'afrontar el concurs l'han convertit en un dels participants més estimats pel públic, i per això TVE va decidir apostar pel seu perfil en traslladar el reality a la televisió nacional.

A l'edició de RTVE, David Seco va conèixer Gorka, un jove basc que aspirava per primera vegada a ser conqueridor. Al reality es van fer molt amics, formant un grup infrangible que només es va trencar amb la traïció dels seus altres companys, cosa que va propiciar l'expulsió tots dos. Tant Gorka Ibarguren com David Seco van perdre el concurs a RTVE, però sí que van aconseguir conquistar el cor dels espectadors per la seva aliança infrangible.

I ara, Supervivientes ha apostat pel perfil de Gorka per a aquesta edició, un concursant que segurament farà parlar molt pel seu fort caràcter. Una gran notícia per als amants d'El Conquistador que només podia ser millorada sabent que David Seco serà el defensor de Gorka a plató.

"Amic Gorka, avui comença la teva gran aventura a Supervivientes i jo seré a Telecinco a la gala d'aquesta nit recolzant-te a mort. Tant de bo tots arribin a veure la gran persona que ets", ha publicat Seco a la xarxa social X.