La decisió del jutge sobre la llibertat d'Antonio Tejado

Dur cop per a Antonio Tejado. El Jutjat d'Instrucció número 16 de Sevilla s'ha pronunciat dues setmanes després que el seu advocat sol·licités formalment la sortida de presó i ha decidit, en la mateixa línia de la Fiscalia i de l'acusació particular -exercida per María del Monte i Inmaculada Casal- que tant ell com la resta de detinguts pel violent robatori a la casa de la cantant l'agost del 2023, segueixin a la presó.

El jutge encarregat del cas ha emès una interlocutòria aquest divendres en què acorda mantenir la presó provisional comunicada i sense fiança dels sis investigats en el marc de l''operació Abgena'.

Una decisió que es produeix una setmana després que la Fiscalia de Sevilla s'oposés a la sortida del centre penitenciari del nebot de la folklòrica, si bé en cas que la Justícia optés per deixar-lo en llibertat provisional, reclamava una fiança de 100.000 euros per Teulada. Cosa que el jutge instructor ha rebutjat de ple.

Una resolució judicial que es produeix després que l'advocat de María del Monte, Francisco Baena Bocanegra, presentés un escrit oposant-se a la sortida de presó de l'ex de Rosario Mohedano al·legant que els indicis que hi ha en contra del nebot de la cantant no es basen en "hipòtesis o conjectures" sinó que són fruit d'una "brillant, minuciosa i precisa" investigació per part de la policia.

Afirmant que la declaració d'Antonio davant el jutge el 15 de març passat va ser "confusa i poc aclaridora", el penalista deixa clar que Tejado pot "tenir la seguretat que poques notícies celebraran amb més satisfacció les meves representades, molt especialment la seva tia carnal, que la de saber que aquest és aliè a aquesta trama criminal".

Després de l'oposició de la Fiscalia i de l'advocat de María del Monte a la sortida de presó de Tejado, el jutge encarregat del cas tenia la darrera paraula.

I aquest divendres s'ha pronunciat rebutjant que el nebot de la cantant surti en llibertat provisional quan estan a punt de complir-se dos mesos de la detenció per la presumpta implicació en l'assalt a la casa de la tia.