Edmundo Arrocet sorprèn el món... amb una parella gairebé 50 anys més jove que ell!

per Helena Celma

En el punt de mira per les seves constants topades amb Terelu Campos i Carmen Borrego des que va morir María Teresa Campos, Edmundo Arrocet es converteix en notícia per una cosa que no té res a veure amb el mediàtic clan.

I és que la revista 'Diez minutos' posa cara per fi a la dona amb qui manté una discreta relació des de fa 8 mesos i amb qui l'han enxampat d'allò més afectuós i romàntic durant una escapada a Londres.

Unes instantànies en què es veu Bigote Arrocet completament entregat i enamorat, encara que si alguna cosa ens ha deixat impactats és que la seva nòvia només té 28 anys; és a dir, menys que ell, encara que sembla que la diferència d'edat no suposa cap problema perquè la seva història d'amor vagi vent en popa.

El nou amor del xilè es diu Marta, és anglesa d'origen polonès i treballa com a alta responsable del sector de l'energia. A més, amb un físic imponent, és model i ha treballat per a diverses empreses de moda.

Com va conèixer Edmundo? Com Revela 'Deu minuts' i ens va explicar l'humorista fa diverses setmanes, en una festa que va organitzar l'estudi d'arquitectura on treballa el seu fill Max a Londres.

I ha estat precisament el fet que part de la seva família resideixi a la capital anglesa el que ha afavorit que la seva relació s'afiance, encara que l'ex de Teresa Campos es resisteix a formalitzar-la perquè com confessa la seva xicota és massa jove i es mereix trobar algú de la seva edat que li permeti ser mare, no com ell, que als 74 anys ja exerceix d'avi.

Arran de descobrir la identitat de Marta i de veure les primeres -i romàntiques a més no poder amb passeig per Hyde Park inclòs- de Bigote amb ella, recuperem unes declaracions del còmic jugant a despistar amb el seu amor.

"Es diu Claire i no vol saber res de la premsa en absolut. M'ho té dit des del principi. Ha llegit tantes coses meves que em diu 'no perquè m'inventaran potser quina cosa, a contaminar amb alguna cosa i no vull'" ", explicava fa uns dies, canviant el nom a la seva noia i oblidant el petit detall de la seva professió de model, per la qual cosa estaria més que acostumada a les càmeres.

En allò que no va enganyar és com va arribar a la seva vida l'amor: "És de Londres i ens vam conèixer per una festa que el meu fill arquitecte té oficina allà. I, doncs una vegada em van convidar a una inauguració. Vaig anar cap allà, doncs ens vam conèixer i llest".

"Bé, a mi em crida l'atenció tot el que sigui bonic. Tot el que sigui maco, així que... maca és sí" confessava amb un somriure entremaliat, revelant que de moment no entra en els seus plans ensenyar-li Espanya al seu Novia.