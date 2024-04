ENQUESTA | Qui serà l'expulsat de la gala 8 de Supervivientes?

Nit d'infart a Supervivientes aquest dijous. Vivim una expulsió, una repesca, unes nominacions que van tornar a deixar quatre persones a la palestra i fins i tot l'abandó de Laura Madrueño, que es va haver d'absentar del programa durant la prova de recompensa en trobar-se indisposada.

La gala va començar amb Javier Ungría, Claudia Martínez i Mario a la corda fluixa, ja que Marieta s'havia convertit en la primera salvada a 'Terra de Ningú' dimarts passat. Aviat es va resoldre el dubte, i Javier Ungría es va convertir en el primer segó de la nit, dictant el destí fatal de la parella de La Isla de las Tentaciones: aquella mateixa nit s'havien de separar.

Però Claudia i Mario ja estaven condemnats a separar-se fins i tot abans de la salvació de Javier Ungria. El programa va començar amb un canvi als equips, i Torres va decidir separar la parella - que fins aquell moment havia estat sempre al mateix equip-,

Així ha quedat la divisió de concursants a tots dos equips:

Platja Olimp: Torres, Claudia, Kiko, Pedro, Arantxa, Javier i Marieta.

Platja Condemna: Miri, Arkano, Blanca, Gorka, Aurah i Angel Crist Jr.

Mario va renunciar a la repesca

Finalment, l'audiència va decidir que Mario es convertís en l'expulsat de la Gala 7 de Supervivientes, deixant Claudia -que havia demanat ser expulsada- totalment desconsolada.

Mario va abandonar la Palapa en un dels comiats més emotius que s'han viscut en aquesta edició, deixant la presentadora Laura Madrueño amb llàgrimes als ulls. Tot i això, encara quedava una segona oportunitat per a Mario.

El concursant ja expulsat va ser traslladat a Platja Limbo, on es va trobar amb Laura Matamoros. Mario es va mostrar sorprès per la situació, assegurant que la seva ment ja era a Espanya, i no estava gaire convençut que el seu concurs tingués continuïtat a una altra platja. Jorge Javier Vázquez, com a mestre de cerimònies, li va explicar que podia participar en una repesca amb els anteriors expulsats: Laura Matamoros, Lorena Morlote, Kike Calleja i Rocío Madrid.

Però Mario no estava per la feina, i va renunciar a participar a la votació per tornar al programa. Amb Mario fora de joc, el camí de Laura estava totalment clar, i es va convertir en la repescada. Hauria estat estrany que l'audiència es decantés per algun dels concursants que ja eren a Madrid en comptes de Matamoros, que ha continuat incomunicada des de la seva expulsió.

La nit també va tornar a deixar quatre nominats: Pedro García Aguado, Claudia Martínez, Gorka Ibarguren i Ángel Cristo Jr. A la següent enquesta pots votar qui vols que sigui el segó. El que tingui menys vots se n'anirà al carrer: