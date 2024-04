L'exbisbe Xavier Novell passa per l'altar després de l'escàndol mediàtic

per Helena Celma

La vida de Xavier Novell, exbisbe de Solsona, ha estat envoltada de controvèrsia des que va renunciar al seu càrrec eclesiàstic per contraure matrimoni amb la novel·lista eròtica Sílvia Caballol, que a més estava embarassada en aquell moment.

La parella es va donar el "sí, vull" aquest diumenge passat per l'Església, revelant la notícia a través del compte d'Instagram de la Novia.

La parella ja havia formalitzat la seva unió civil el 2021 i són pares de dues bessones. Ara, gràcies a una dispensa concedida pel papa Francesc, han pogut celebrar el matrimoni per l'Església.

Caballol va compartir la notícia en una publicació en què mostrava diverses imatges de la cerimònia religiosa. Va expressar la seva gratitud cap al Sant Pare per haver-los concedit la secularització, permetent regularitzar la seva situació canònica i poder rebre la comunió novament. Tot i que Novell continua sent bisbe, està incapacitat per exercir el ministeri.

En les seves declaracions, Caballol va abordar el tema de l'escàndol mediàtic que va envoltar la renúncia de Novell fa dos anys i mig, tot indicant que no creu que mantenir en secret la situació hagués estat el correcte. Amb cinc fills a càrrec seu, tres dels quals són fruit d'una relació anterior, la Novia no va amagar el seu sentir i pensament sobre això.

La història de Xavier Novell i Sílvia Caballol ha estat objecte d'atenció mediàtica i debat públic, reflectint els canvis i els desafiaments en la relació entre l'Església i la societat contemporània. El seu matrimoni per l'Església marca un nou capítol a la vida junts, mentre continuen enfrontant les crítiques i el judici d'aquells que qüestionen les seves decisions.