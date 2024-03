La gran mentida sobre Kate Middelton i el dol a la BBC

Enmig dels rumors recents sobre la salut de Kate Middleton i l'atenció centrada en la recuperació del Rei Carles, ha sorgit una gran mentida que ha capturat l'atenció de molts: el presumpte canvi del color del logo de la BBC en senyal de dol per la Princesa. No obstant, la realitat és força diferent.

Múltiples usuaris a les xarxes socials van especular que la capçalera dels perfils oficials de la BBC s'havia tenyit de negre com a mostra de respecte després dels problemes de salut de dos dels membres més significatius de la família reial britànica. Tot i això, una investigació més detallada ha revelat que la BBC utilitza diferents colors per distingir les seves seccions, i el negre sempre ha estat el color principal, desmentint així les teories d'un canvi sobtat.

Aquesta mentida, encara que infundada, ha generat un gran enrenou, destacant la importància de la claredat i la verificació de la informació en un moment on les notícies falses poden propagar-se ràpidament.

Mentrestant, la Casa Reial Britànica es prepara per fer un important anunci en les properes hores, mantenint en suspens l'opinió pública. S'espera que la parella reial, els Prínceps de Gal·les, siguin més oberts sobre la recuperació de la Princesa en els seus compromisos públics, mantenint un enfocament serè i mesurat enmig de l'expectació.

Kate Middelton reapareix aquest dilluns

Enmig de la polèmica, aquest dilluns han sortit a la llum els plans que la Princesa de Gal·les ha fet aquest cap de setmana i que confirmen que la seva recuperació va pel bon camí. Reprenent a poc a poc la normalitat dos mesos després de la seva operació, tot i que no reapareixerà en un acte oficial fins després de Setmana Santa, la dona del Príncep Guillem hauria abandonat la seva residència d'Adelaide Cottage per anar-se'n de compres amb el marit a una de les botigues favorites, un establiment agrícola.

Tal com revela 'The Sun', Kate s'ha mostrat "feliç, relaxada" i amb un aspecte "saludable". "Després de tots els rumors que havien circulat, em vaig quedar atònit en veure'ls allà. Kate estava de compres amb Guillem i es veia feliç i bé. Els nens no estaven amb ells, però és un bon senyal que estava prou sana com per anar de compres", ha explicat un testimoni presencial d'aquest pla amb què la Princesa de Gal·les ha 'cargolat' els preocupants rumors sobre la seva salut i del qual de moment no hi ha imatges. A

a més d'anar-se'n de compres, la nora de Carles III i el seu marit també haurien anat a veure els seus fills George, Charlotte i Louis competir en els esports que practiquen a l'escola, reprenent a passos de gegant la seva rutina i deixant enrere les setmanes on ha estatt de repòs absolut després del seu pas per quiròfan, al qual segueix envoltant l'hermetisme més absolut encara que els últims dies s'ha especulat que podria haver estat intervinguda dels intestins.