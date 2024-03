Passejar nens amb arnès? La polèmica campanya de Laura Escanes i altres influencers

per Helena Celma

En les últimes hores, diverses influencers han provocat un gran enrenou en promocionar una nova marca que ha generat una intensa discussió.

L'empresa en qüestió és 'Els passejadors de nens', dedicada a oferir serveis de passeig per als més petits de la llar a canvi d'una compensació econòmica.

Aquest servei està dirigit a pares que no tenen temps per tenir cura dels seus fills i opten per aquesta alternativa.

Conegudes personalitats com Laura Escanes, Tania Llasera i Ana Peleteiro han estat les encarregades de difondre aquesta proposta a través dels seus comptes d'Instagram.

A l'anunci, l'empresa assegura que s'encarrega de "treure els nens a passejar per tu" i portar-los a "les àrees de joc més naturals de la ciutat".

Aquesta promoció ha generat perplexitat entre molts, especialment pel mètode poc convencional que fa servir l'empresa.

En lloc de permetre que els nens gaudeixin lliurement del passeig sota la supervisió dels cuidadors, aquests són subjectats per arnesos per evitar que s'extraviïn. Aquest enfocament s'està implementant principalment a ciutats com Madrid, València i Barcelona.

La publicitat ha suscitat opinions dividides entre els usuaris de les xarxes socials. Alguns van expressar la seva consternació davant la idea, qualificant-la de “estranya” i qüestionant-ne la pertinència. Comentaris com "La gent està perdent el cap?" reflecteixen el desconcert generalitzat.

La majoria dels usuaris s'han mostrat en contra d'aquest tipus de serveis, fins i tot arribant a especular que podria ser una campanya publicitària d'un altre tipus... i així ha estat.

Tot plegat ha resultat ser part d'una estratègia de màrqueting de Multiòptiques, dissenyada per crear consciència sobre la prevalença de la miopia infantil.

Segons l'anunci acabat de llançar, a Espanya molts nens amb prou feines dediquen 35 minuts diaris a jugar a l'aire lliure, la meitat del temps que les nostres mascotes gaudeixen a l'aire lliure.

A més, es destaca que un de cada dos nens desenvoluparà miopia. La campanya posa l'accent en la importància de passar més temps a l'aire lliure com a mesura preventiva contra aquesta condició visual.