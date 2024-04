Isabel Pantoja pren una dura decisió a causa d'un problema de salut

Isabel Pantoja, la icònica cantant de 67 anys, ha sorprès els seus seguidors en anunciar la cancel·lació del seu proper concert a Tenerife a causa de problemes de salut. L'equip de la tonadillera va emetre un comunicat urgent informant sobre aquesta situació, que va ser llegit en directe pel presentador Joaquín Prat.

"Lamentem informar que el concert d'Isabel Pantoja, programat per al 30 d'abril del 2024, al Recinte Firal de Tenerife, ha estat ajornat a causa de raons de salut de l'artista. La decisió d'ajornar no s'ha pres a la lleugera i es realitza seguint estrictes indicacions mèdiques", assenyala el comunicat.

Segons el periodista Antonio Rossi, Pantoja es troba actualment a Còrdova, on està rebent atenció mèdica. Rossi va expressar cautela en comentar la situació, destacant la importància de no alarmar els fans sense informació concreta sobre l'estat de salut de l'artista.

El comunicat també va anunciar que el concert es reprogramarà per al 21 de setembre al mateix recinte, amb les entrades prèviament adquirides sent vàlides per a la nova data.

Aquest contratemps arriba enmig d'una reeixida gira de concerts per a Isabel Pantoja, els moments virals dels quals han capturat l'atenció a internet. Tot i això, la seva recent trajectòria no ha estat exempta de controvèrsia, com ho evidencia l'enrenou al voltant de la portada del seu disc-llibre, dissenyada per Antonio de Felipe.

La nova gira ha tornat a col·locar Isabel Pantoja al centre de l'escenari mediàtic, atraient comentaris de figures com Jorge Javier Vázquez, que va elogiar el seu exercici en un concert recent. "És una de les últimes estrelles amb majúscules que ens queden. Hi ha moltes ganes de veure-la", va expressar Vázquez. A més, ha explicat que la nova Isabel "no té res a veure aquesta Pantoja que hem anat coneixent amb el pas dels anys. Aquesta altra Isabel tira massa del victimisme. Escric sobre ella perquè va triomfar dissabte passat al Wizink Centre. Diuen les cròniques que va estar esplèndida. I m'agrada llegir-ho", va sentenciar el periodista.

Tot i que els detalls específics sobre la salut d'Isabel Pantoja encara no s'han revelat, els seus seguidors estan desitjosos de veure-la recuperada i gaudir novament del seu talent sobre l'escenari.