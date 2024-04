Paula Echevarría dóna la seva opinió sobre el concurs de Bustamante a 'TCMS'

Una vegada més, Paula Echevarría ha acaparat totes les mirades al seu pas per la catifa vermella dels Premis Laureus amb el seu inseparable Miguel Torres, amb qui sempre malbarata complicitat i amor a dojo. El look escollit per als Oscars de l'esport, un disseny bicolor en vermell i fúcsia amb escot cor paraula d'honor, obertura lateral infinita i faldilla voluminosa de tafetà rematada amb cua.

Bolcats en el seu fill Miki, que als tres anys ja apunta maneres perquè és un apassionat de la pilota i del futbol com el seu famós pare, la parella ha confessat amb molta naturalitat perquè de moment no entra en els seus plans passar per l'altar: "¿Hi haurà més matrimoni que tenir un fill en comú? Ja veus que jo no m'immuto tampoc quan truquen a Miguel el meu marit, perquè no hi ha unió més gran que un fill" assegura.

Una ocasió única per preguntar a Paula -que últimament no es prodiga gaire en aquest tipus de 'saraos'- pel concurs que està fent el seu exmarit David Bustamante a 'Tu cara me suena'. El triomfit es va convertir en el guanyador de la segona gala amb la seva espectacular imitació de Nino Bravo a qui no es va poder resistir ni la seva companya Chenoa, jurat del talent, molt emocionada i sense poder contenir les llàgrimes.

Una demostració de talent, art i veu ficant-se a la pell d'un dels cantants més emblemàtics de la nostra música que no n'ha enxampat de noves a l'asturiana, ja que com ha assegurat “sempre he dit que David era un dels millors cantants de Espanya i ho continuaré dient”.

David Bustamante i Paula Echevarría van trencar el seu matrimoni el 2017. Els primers dies d'abril del 2017, Antonio Rossi va confirmar els rumors de crisi a la parella a El programa de Ana Rosa. El col·laborador va assegurar que aviat es divorciarien.

"Gent molt propera a la parella m'han dit que la separació és un fet i que, les pròximes hores, la parella comunicarà la separació de manera oficial", va declarar llavors Antonio Rossi.

Aviat van signar el divorci i quan va arribar Setmana Santa, ja no se'ls va veure junts. Antonio Rossi va explicar el motiu que va provocar la separació de la mediàtica parella: "El motiu principal és la manera diferent de viure de la parella els últims anys. Tenen maneres diferents d'entendre el dia a dia", va assegurar.