Laura Escanes torna a trobar l'amor: l'influencer que li ha robat el cor

La vida amorosa de Laura Escanes sempre ha estat notícia des que va saltar a la fama per estar amb Risto Mejide. Des de la seva joventut, la Laura ha estat envoltada de parelles relacionades amb el món de la faràndula i les xarxes, per la qual cosa sempre ha suscitat molt d'interès.

La ruptura amb Risto Mejide va tenir nom i cognoms, segons van afirmar diversos mitjans: el youtuber Míster Jägger, amb qui va poder tenir un affaire.

Tot i això, la primera parella oficial que es va conèixer posteriorment va ser el cantant Álvaro de Luna, qui li va dedicar la coneguda cançó de Todo contigo.

Álvaro de Luna - Todo contigo (Videoclip Oficial)

Però la història d'amor va acabar, no sense indirectes per part de les dues parts. De fet, el cantant li ha dedicat algunes de les seves cançons més recents, com Suerte o Hoy festejo, en què intenta deixar clar que la relació es va acabar per culpa de la influencer, no d'ell.

Després de la seva ruptura amb Álvaro, Laura ha trobat un nou amor a Pau Joanmiquel, un jove català que destaca al món de les xarxes socials.

Sembla que la parella ha trobat l'harmonia perfecta, combinant l'experiència i la joventut.

El romanç entre Laura i Pau ha estat confirmat pel seu entorn proper, i la seva presència a les xarxes socials ha revelat moments d'intimitat i complicitat que suggereixen una connexió especial entre ells.

La parella ha compartit vídeos en què se'ls veu cuinant junts a la cuina de la Laura, mostrant un nivell d'intimitat que no deixa cap dubte sobre la naturalesa de la seva relació.

La premsa del cor ha especulat sobre romanços passats de Laura, incloent el seu coach al programa de televisió "El Desafío", on va participar com a concursant. Tot i que aquests rumors no han estat confirmats, reflecteixen la constant atenció que ha rebut la Laura a l'àmbit sentimental al llarg dels anys.

Enmig de l'atenció mediàtica, la Laura ha demostrat una vegada més la seva habilitat per captivar cors i mantenir-se al centre de l'escena pública. La seva història d'amor amb Pau Joanmiquel sembla ser la més sòlida fins ara, i el futur promet noves emocions i capítols a la vida dels dos influencers.