Letizia a l'ombra: Sofia recupera protagonisme a la Casa Reial

per J.C. Meneses Montserrat

Sembla que les informacions publicades sobre la suposada infidelitat de la Reina de Letizia amb Jaume del Burgo no han caigut bé a Casa Real. Pel que sembla, Felip hauria pres la decisió de treure protagonisme a l'actual Reina per donar-li-ho, una altra vegada a la seva mare.

La reina emèrita estava desapareguda de la Casa Reial i, des de fa uns quants mesos, ha tornat a la primera línia mediàtica. Sofia ara té a l'agenda el mateix nombre d'actes oficials que Letizia, un fet totalment insòlit tenint en compte els antecedents.

La setmana passada, Sofia i Letizia van protagonitzar un acte cadascuna, i aquesta setmana es repetirà el mateix esquema. No obstant, el protagonisme de Sofia serà més gran. L'emèrita presidirà un acte oficial mentre que Letizia només té planejat un acte del Rei Felip: un dinar amb el president del Paraguai.

La Reina Sofia anirà a les Illes Balears per rebre una Medalla d'Or de la comunitat autònoma. Amb aquest gest, els illencs volen premiar la fidelitat de Sofia davant de l'actitud que ha tingut Letizia durant el seu regnat, negant-se a anar a Mallorca com ha fet la monarquia habitualment.

Segons publiquen diversos mitjans, ja hi ha massa evidències que la Casa Reial està deixant caure Letizia. La revista monàrquica per excel·lència, Hola!, ha apartat Letizia de les seves portades i ara aposta per Leonor, Irene Urdangarín o Felipe, però en solitari. Tot des que es van publicar les primeres informacions sobre Jaime del Burgo.

Queda per veure si en els mesos següents es consolidarà la situació. Si la Reina emèrita s'acaba quedant els actes de Letizia, només hi haurà una teoria factible: el matrimoni reial ha mort.