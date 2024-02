María del Monte declara aquest divendres per l'assalt a casa seva

per Helena Celma

El Jutjat d'Instrucció número 16 de Sevilla ha citat per a aquest divendres a les 09.30 hores l'artista María del Monte, perquè comparegui en qualitat de perjudicada per l'assalt al seu habitatge de Gines l'agost del 2023, fets pels quals aquesta instància judicial decretava dilluns passat presó provisional, comunicada i sense fiança per a sis dels vuit detinguts, entre ells Antonio Tejado, nebot de la cantant.

Així ho ha confirmat aquest dijous el Tribunal Superior de Justícia d'Andalusia (TSJA), precisant que juntament amb l'artista també han estat citats a declarar altres perjudicats i testimonis dels fets, respecte als quals el jutge instructor destacava a la interlocutòria d'ingrés a la presó de sis dels vuit detinguts, la "violència extrema" a què van ser sotmeses la cantant, la seva dona i les altres persones víctimes de l'assalt.

Aquesta resolució judicial detalla que de les indagacions realitzades per la Guàrdia Civil, es dedueix que cap a les 04.40 hores del 25 d'agost del 2023, els investigats Arseny G., José SA, Antoni SR, José Ramón MM i Miguel Ángel GT "van accedir al interior de l'habitatge" de Gines habitada per l'artista María del Monte "encaputxats amb guants i robes fosques assaltant la tanca perimetral i la porta exterior d'accés de la finca per la part posterior per posteriorment obrir la porta principal de l'habitatge amb ús de força".

A aquest efecte, l'investigat Antonio Tejado, nebot de l'artista i concertat amb la resta dels involucrats, li va facilitar la possibilitat a la resta dels inculpats d'entrar a l'immoble per la porta del darrere sense necessitat de grans trencaments a aquesta porta i permetent que fàcilment es pogués entrar a l'interior", segons la investigació.

Van robar joies per valor de més d'un milió d'euros

"Una vegada a l'habitatge, els investigats van lligar de mans i van tenir retinguts a habitants de la mateixa, picant-los, maltractant-los i amenaçant-los de mort, fins que la propietària de l'habitatge va accedir a obrir la caixa forta de la mateixa, de la qual els assaltants se'n van van apoderar de joies i rellotges per un valor inicial aproximat a un milió d'euros i 14.500 euros en efectiu, entre altres efectes i estris que es trobaven a l'interior de la vivenda", assenyala la interlocutòria.

El mateix exposa que "amb possibilitar la fi del robatori descrit, Antonio Tejado va comunicar i va posar en coneixement de la resta dels assaltants el moment en què la propietària de l'habitatge es trobava al seu interior perquè de forma coactiva pogués obrir-los la caixa forta amb vista a sostreure efectes i diners en efectiu i, constituint-se com a autor intel·lectual també del fet, els descrivia les habitacions de l'immoble i va possibilitar l'accés als autors materials i directes del robatori violent per a la sostracció amb benefici il·lícit".

L'acte precisa així que María del Monte, la seva dona i tres persones més que estaven dins de l'habitatge "van patir l'atracament violent i coactiu amb ocupació desproporcionada de la força física per part dels autors, amb una situació de gran perill per a la integritat de les víctimes i una gran ansietat I fundat temor en les mateixes".

Els actuants, segons la interlocutòria, van comptar a més amb "tercers" com José Manuel SR i Josué MdT, "que com a beneficiaris dels efectes sostrets els col·locaven al mercat il·lícit sota un preu rendible per als autors en una activitat receptadora amb què col·locar els béns al mercat negre".

Tenien equipament policial fals

També explica que en els registres domiciliaris dels inculpats van ser intervinguts "efectes propis dels utilitzats per a la perpetració del fet en si, com un passamuntanyes, extractor de bombin de panys, walkie talkie, joc de rossinyols, jaquetons falsos del cos nacional de la Policia i la Guàrdia Civil, diners en efectiu, rotatiu lluminós policial fals, dispositiu GPS tipus balisa per a vehicles i en el cas de Miguel Angel GT a més substàncies estupefaents consistents gairebé en 2 quilos de marihuana destinada al trànsit de drogues”.

"Els fets descrits revelen una gran perillositat, l'ús d'una violència extrema envers les víctimes, la utilització de mitjans perillosos per aconseguir els seus fins i un menyspreu notori de qualsevol dret de les víctimes", avisa la interlocutòria, que atribueix els inculpats un presumpte delicte de robatori amb violència i intimidació a casa habitada i ús d'instrument perillós, un altre presumpte delicte de detenció il·legal, un delicte greu de lesions, un possible delicte més d'organització criminal ia més un presumpte delicte addicional contra la salut pública cas de Miguel Angel GT

Així, el jutge Juan Gutiérrez Casillas ordenava dilluns passat l'ingrés a la presó provisional, comunicada i sense fiança d'Antonio Tejado, Arseny G., José SA, Antonio SR, José Ramón MM i Miguel Angel GT