Máximo Valverde al·lucina amb la participació de Carmen Borrego a 'Supervivientes'

Cari Antón estrena a Madrid la seva nova obra de teatre, 'I t'ho volies perdre', protagonitzada per Cristina Goyanes i Eva Santamaría. I com no podia ser altrament nombrosos amics i cares conegudes han volgut acompanyar-la en el seu últim projecte, com Máximo Valverde.

Un acte en què l'artista no ha dubtat a disparar contra Isabel Pantoja, molt dolgut perquè la tonadillera deixés apartar-lo de la seva vida sense donar-li cap mena d'explicació. "L'amistat és la cosa més important que hi ha en aquest món, no costa res i mantenir l'amistat és molt bonic, el que passa és que hi ha algunes persones que l'amistat no els hi dóna gaire importància i ho dic concretament per una amiga que jo tenia fa molts anys. Que era una gran amiga meva i que ara pràcticament doncs ni parlo amb ella, ni ella amb mi ni res. Em fa molta pena, i no només amb mi, sinó que hagi perdut tants amics" ha afirmat, destacant que no només ha trencat amb les seves amistats sinó també amb els fills: "I això ja és molt més graciós perquè la família és molt més important que l'amistat".

"Sempre l'he defensat molt, he procurat sempre estar al seu costat en els moments més difícils. I no obstant, ara no hi tinc cap contacte, però jo sempre el que et dic, que ella els ho perd" assegura, reconeixent que si la cantant li digués ell estaria feliç de reprendre la seva amistat. "A Maribel l'he volgut molt, sempre sempre, i en guardo bon record", admet.

D'altra banda, també va ser preguntat per la participació de Carmen Borrego a Supervivientes . "No és precisament el prototip d'una supervivent, sobretot perquè no és cap dona jove, ¿eh? És que jo no sé què hi pinta, precisament ella, perquè no és una persona que tingui les característiques per fer un programa tan dur com és aquest. Físicament no està preparada per a això. Que es vingui com més aviat millor, sinó... Si no li donarà alguna cosa" assegura.