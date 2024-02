Mor als 40 anys la dona que va viralitzar l'àudio de 'Feliz Juagüelin, grupo'

És possible que el nom de Vanesa Rosa Cuadra López no et soni gaire. Tot i això, la frase de "Feliç Juagüelin, grup, sóc Vanesa!" segur que us serà molt més familiar.

Lamentablement, la creadora d'aquest himne (se'l podria considerar així, pràcticament) ha mort als 40 anys. Així ho ha anunciat el seu perfil d'Instagram, en què han alertat que la seva mort és deguda a una presumpta "negligència mèdica".

"Gràcies a tots els que han donat suport a Vanesa tot aquest temps, però lamento comunicar que per culpa de la sanitat que tenim en aquest país, així com podeu llegir. Vanesa ja no està amb nosaltres per una negligència mèdica", diu la història.

"Tant de bo puguem fer justícia, ja que entre tots fem més. Un petó al cel per a tu el meu àngel, has estat la persona més meravellosa i bona que podria existir, t'estimo. I als que reien d'ella... ¡ho vostre ve de camí, tot arriba!", finalitza l'escrit.

Rosa Cuadra, tia de Vanesa, ha confirmat la trista notícia també mitjançant Facebook. "Ahir va morir la meva neboda Vanesa, encara no m'ho puc creure, només tinc ganes de plorar. Descansa, la meva nena, ja t'has anat amb el teu pare a dalt del cel", afegia.

L'any 2017, Vanesa Rosa Cuadra López es va convertir en protagonista d'un dels àudios més virals en enviar un missatge al grup d'amics durant Halloween.

"¡Feliç juagüelin grup, sóc Vanesa!", va pronunciar en aquell moment, convertint-se en un fenomen que perdura al llarg dels anys.