Nicki Nicole s'assabenta de la infidelitat de Peso Pluma per xarxes i trenca amb ell

La relació amorosa entre Nicki Nicole i Peso Pluma sembla haver arribat al final després de tres mesos. El motiu de la ruptura no ha estat cap altre que la filtració d'un vídeo que mostra el músic mexicà de la mà d'una altra dona a Las Vegas.

Després de veure per xarxes socials aquestes imatges, l'artista argentina ha eliminat del seu Instagram fotos amb ell i també ha emès un comunicat dur.

"El respecte, és part necessària de l'amor. El que s'estima, es respecta. El que es respecta, es cuida. Quan no et cuiden i quan no hi ha respecte... Jo no em quedo. Jo d'aquí me'n vaig. Amb molt de dolor sàpiguen que em vaig assabentar de la mateixa manera que vostès, gràcies per l'amor que m'estan fent arribar. Nicki", va escriure.

Com era d'esperar, els seus fans van expressar ràpidament el seu suport a Nicki davant la deslleialtat que Hassan li havia demostrat als Estats Units.

Una infidelitat "social"

La participació de Nicki Nicole al festival Picnic, dut a terme a Costa Rica, la va mantenir allunyada de Pes Ploma durant la Super Bowl, que es va celebrar aquest diumenge passat.

Tot i això, el que no esperava la sud-americana era descobrir que el mexicà havia assistit a l'esdeveniment amb una altra dona. De fet, van publicar fotos d'ell pres de la mà amb una noia.

De moment, Peso Pluma no ha emès cap comunicat ni ha fet cap comentari sobre el vídeo que està circulant per xarxes.