El peculiar sobrenom que Tamara Falcó li va posar de nena a la seva germana Ana

per Redacció CatalunyaPress

Nit intensa l'última de Bake Off: famosos al forn , que per primer cop no ha tingut expulsat.

I és que el nivell de les celebrities que queden al concurs, Ana Boyer, Rocío Carrasco, Blas Cantó, Pablo Puyol, Alba Carrillo i Patxi Salinas, és tan gran que el jurat ha decidit premiar el seu esforç i el seu talent amb una decisió inèdita: Que tots continuïn una setmana més lluitant per aconseguir el premi final.

Una de les grans favorites és la filla d'Isabel Preysler, que s'està destapant com una rebostera perfeccionista, treballadora i amb un do innat per als pastissos i els dolços.

Ana, que és un dels membres més discrets del clan -els seus germans Tamara Falcó o Julio José Iglesias Jr. tenen molta més experiència a la televisió que ella- cada vegada es troba més còmoda a 'Bake Off' i, tot i que no destaca per ser la més parladora del concurs, sempre revela algun detall relacionat amb la seva famosíssima família.

El darrer? El malnom amb què la marquesa de Griñón s'hi dirigia quan eren tan sols unes nenes. Després que Alba Carrillo -capitana del seu equip aquesta setmana reconegués que li agrada que li diguin "la meva capitana" perquè no hi hagi dubtes de qui mana a la cuina, Ana s'ha recordat del nom que li va posar Tamara quan eren petites.

"La meva germana gran em deia recluta i jo li havia de respondre 'sí, senyor'”, ha revelat la benjamina d'Isabel Preysler entre rialles, assegurant que "m'ho feia durant molt de temps". Una divertida anècdota amb què la socialité ha tornat a presumir de la meravellosa relació que manté amb la dona d'Íñigo Onieva.