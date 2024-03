¡Polèmica a 'Supervivientes'! Ángel Cristo Jr. acusa la seva mare de maltractadora

Durant l'emissió de 'Supervivientes: Terra de ningú' s'esperava amb ganes conèixer el contingut d'una carta escrita per Bárbara Rey cap al seu fill, cosa que podria afectar l'esdevenir del concurs.

Carlos Sobera iniciava la connexió amb Ángel Cristo Jr. felicitant-lo pel seu aniversari que va ser diumenge passat i li anunciava que tenia un regal per a ell: una carta escrita per la seva mare.

El seu aspecte canviava ràpidament i replicava que “a mi ningú m'ha fet arribar cap carta en privat”.

Preguntava al presentador si es tractava d'un burofax demanant-li que no parlés al concurs i en conèixer que no, que es tractava d'una carta personal cap a ell, es negava rotundament a escoltar les seves paraules. "No sé com podeu donar cabuda en aquest programa a una maltractadora infantil", tancava.

"Si tinc una carta de la meva mare, no hi participaré. Jo no necessito escoltar cap carta de la meva mare. I a més que no m'ha arribat en privat mai. Amb això, ho sento moltíssim, però jo no tinc res que escoltar de la meva mare", comentava.

Carlos Sobera, sorprès, demanava acabar la connexió per poder llegir la carta a l'audiència i procedia a llegir el comunicat de Bárbara Rey.

"Per mitjà de la present carta et faig arribar el meu més sentit disgust per la situació que, per voler ajudar-me, us he causat a tu, com a la resta de la família i amics. Tot es va fer per protegir-me sobre la greu addicció al joc unit a una època molt difícil per a tots que us vaig fer passar.Sento que aquesta situació s'hagi prolongat tant de temps i que ara podem tots donar per finalitzada encara que no puc posar remei a tot el passat, almenys sí evitar-te aquest perjudici econòmic.Agraeixo molt sincerament la teva ajuda i paciència durant tot aquest temps", afegia.

De tornada a la platja amb Ángel Cristo Jr., el jove replicava que alguna cosa procedent de la seva mare "mai no pot ser un regal" i acusava greument el programa de no tenir responsabilitat ètica envers els concursants i la pròpia audiència. Recalcava de nou que "no m'agrada res el que m'hagueu posat una carta de la meva mare. I us ho he de fer saber, i és el que penso. Que sigui l'última vegada, si us plau".

Abans d'acabar amb el tema, Carlos Sobera donava pas a l'Ana, la parella d'Àngel, per dedicar-li un missatge pel seu aniversari endarrerit.

Després d'escoltar les paraules: "Gordi, tranquil, el meu amor, feliç aniversari. T'estimo immens, el meu amor. Recorda, l'ukelele no et perdrà. T'estimo amb bogeria. Anem a per totes", Ángel es quedava callat i sense respondre, mentre que a plató, ella no podia evitar enfonsar-se mentre defensava que ell ha viscut una infància molt dura i no se l'hauria de culpar per negar-se a escoltar les paraules de la seva mare.

Després d'aquest moment, fins i tot Carlos Sobera necessitava prendre's un descans i seure uns minuts per rebaixar la tensió viscuda i poder continuar amb el programa.