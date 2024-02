La Reina Letizia sorprèn el món amb el seu nou look

La Reina Letizia va sorprendre tothom aquest dimecres al Palau de la Zarzuela lluint... un nou tall de cabells!

Tot i que el més comentat de les seves aparicions sempre són els seus estilismes, el cert és que aquesta vegada ens ha deixat bocabadats amb el tall de cabells que promet ser una de les tendències d'aquest 2024: una cabellera midi amb volum i molt més moviment.

Apostant per la comoditat i per donar un canvi al seu look, la monarca ha decidit passar per perruqueria i ficar una bona tisorada a la seva cabellera, creant així aquest nou tall molt afavoridor que també aporta longitud a la seva figura.

Ha estat dinar que els Reis han tingut amb el president del Paraguai i la seva dona, Santiago Peña i Leticia Ocampos, quan ha deixat veure el seu canvi de look que ha cridat molt més l'atenció que el seu sobri estil.

La Reina Letizia ha rescatat del seu armari un vestit sastre en color gris de Bimba i Lola que ja va estrenar el 2021, molt discret amb què ha donat tot el protagonisme avui a la seva cabellera midi amb gran volum.