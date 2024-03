La relació secreta de Carlos Cuevas: descobreix qui és la seva parella sentimental

per Helena Celma

Amb una trajectòria plena d'èxits a la gran pantalla, l'actor català Carlos Cuevas s'endinsa al món del teatre amb un paper controvertit i desafiador: interpretar un dels violadors de La Manada a l'obra "Jauria" de Jordi Casanovas.

Tot i ser reconegut per la seva aparença de "noi bo", Cuevas ha demostrat la seva versatilitat en interpretar personatges foscos i complexos, com ho va fer a la sèrie de Netflix "Algú ha de morir", on va encarnar un jove atrapat en una espiral de toxicitat masculina i odi.

L'actor se submergeix en la preparació dels seus rols amb un compromís profund, devorant llibres i documentant-se sobre temes rellevants, incloent-hi les masculinitats tòxiques.

Recentment, Cuevas va compartir a les xarxes socials una foto de les seves lectures actuals, destacant l'últim llibre de Clara Serra, una reconeguda filòsofa feminista i activista, exdiputada de l'Assemblea de Madrid i fundadora de Podem.

La relació entre Cuevas i Serra, que es manté discretament fora del focus mediàtic, ha despertat l'interès dels seguidors de l'actor, que observen amb admiració l'activisme i la influència de la parella.

Tot i la seva discreció, l'actor ha deixat clara la seva estima per la feina i les idees de Serra, ressaltant el seu compromís amb l'activisme social i els drets humans.

La parella, que resideix a Barcelona, continua la vida junts en harmonia, combinant les diferents trajectòries professionals i perspectives enriquidores.

Carlos Cuevas i Clara Serra, una parella que desafia les convencions i troba la felicitat en la seva complicitat i amor mutu, representen una unió única i significativa al món de l'art i la política.