Relacionen Raoul (OT 2017) amb el ballarí més desitjat d'aquesta edició

per Helena Celma

Operación Triunfo és un programa on tots els que en formen part acaben fent una pinya enorme, no tan sols dels concursants, sinó també de ballarins i molts altres treballadors.

El més curiós de tot és que la unió s'extrapola moltes vegades més enllà de la pròpia edició. Per exemple, triomfites com Salma es van deixar veure amb algunes concursants del 2018, com Natalia Lacunza.

Doncs bé, els darrers rumors apunten a un nou crossover 'oteril', però aquesta vegada de caràcter amorós: Raoul d'OT 2017 i Pol Soto, un dels ballarins més desitjats d'aquesta edició.

Les xerrameques han començat arran de les històries d'Instagram dels dos joves. En tots dos casos se'ls ha vist en una platja pràcticament paradisíaca amb elements relacionats.

A les dues històries, apareixen nus i amb una ampolla de cervesa en una plataforma de ciment al costat del mar.

A més, també van pujar una imatge de la mateixa platja amb un arbre molt similar amb tan sols dues hores de diferència.

Els fans també han arribat a relacionar fins i tot la paret i les ombres que s'intueixen al fons.

Només el temps dirà si els rumors són certs o no, però el que és clar és que els usuaris de Twitter estan living amb aquesta informació.

"La parella que fan Pol, ballarí de Chanel i OT, i Raoul OT, els meus deus", "El fortíssim que és la bona parella que fan, diria enhorabona Raoul, però és que també enhorabona Pol", "Pol ballarí amb Raoul, doncs em peguen, dues pixades boníssimes"... són alguns dels comentaris que s'han recollit les últimes hores.