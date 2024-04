Rodolfo Sancho revela com es va assabentar de la detenció del seu fill Daniel

Coincidint amb l'arrencada del judici pel qual Daniel Sancho s'enfronta a la pena de mort a Tailàndia pel presumpte assassinat premeditat i esquarterament d'Edwin Arrieta el 3 d'agost del 2023, HBO Max ha estrenat 'El Caso Sancho', un documental que repassa, amb proves, testimonis i testimonis inèdits, tot el que ha passat des que el cuiner espanyol va ser detingut per la seva presumpta implicació en el crim del cirurgià colombià.

I el protagonista de l'episodi 'Cero' és Rodolfo Sancho, que per primera vegada ha trencat el silenci per revelar en primera persona com es va assabentar de la detenció del seu fill a milers de quilòmetres d'Espanya, i com ha suportat l'expectació mediàtica sense precedents que s'ha creat al voltant d'aquest cas i Daniel, que fins ara feia una vida lluny dels focus.

Tranquil, mirant a càmera i sense escatimar en detalls, el conegut actor ha explicat davant les càmeres de la plataforma de pagament que està "bé" i que, malgrat el complicat de la situació, "intento estar estable, no tenir grans baixons" ni grans subidones".

Rodolfo comença recordant quan ia través de qui es va assabentar que el seu fill havia estat detingut a Tailàndia per assassinat: "El mateix dia 5 (d'agost) em va trucar el meu germà Fèlix molt xocejat i preocupat. Va trigar a dir-me exactament el que estava passant. Jo li vaig acabar preguntant: '¿Però és viu?'. I ell em diu que sí, però és que 'ha passat això, jo t'ho mano i tal'. I m'ho va enviar i ho vaig llegir'.

"Va ser aquesta sensació grollerament coneguda com estar en una pel·lícula", confessa, assegurant que "dins de l'estupefacció" perquè no es podia creure el que havia passat "perquè Daniel no té aquest currículum de criminal o delinqüent, de seguida em vaig posar en marxa" i es va va posar en contacte amb l'Ambaixada Espanyola a Tailàndia -on sabia que estava el seu fill per fer "molt thai i practicar cuina tailandesa"- per assabentar-se del que havia passat.

"Encara que no he viscut una cosa així no vaig reaccionar mai prou ràpid", recorda. "La meva primera reacció com et dic és estupefacció i no creure'm a ulls clucs el que estan explicant perquè no quadrava res. Tot era molt estrany" afegeix, revelant que l'endemà de la seva detenció va aconseguir parlar amb el seu fill: "Cosa absolutament estrambòtica perquè li deixaven tenir el telèfon i tot, i ell m'explica què ha passat. Jo no sé si ja estava a punt d'anar a Koh Samui, em ballen les dates. Crec que va ser el dia 7 quan li deixen el telèfon”.

"I bé, Daniel està allà en estat de xoc important i m'explica que ha tingut una baralla amb un tipus del qual jo no en sabia res i que ha acabat d'una manera tràgica. La conversa no va ser gaire llarga la veritat. i treien el mòbil. Alguna cosa així, no va ser llarga. No feia falta més. Jo sabia el que havia de fer des del principi", revela.

Rodolfo també parla sobre la reacció de la seva parella, Xenia Tostado, quan li va explicar que Daniel havia estat detingut. "Se li van quedar els ulls com a plats. Ella va reaccionar amb absoluta estupefacció i comença el xou" ha confessat, fent referència a l'enrenou mediàtic que s'ha creat a Espanya al voltant del seu fill ia Edwin Arrieta, que evita nomenar.

Rodolfo reapareix tranquil i amb un somriure a la primera sessió del judici contra el seu fill

Coincidint amb l'estrena de la docusèrie, Rodolfo ha assistit a la primera sessió del judici contra el seu fill, que se celebra a porta tancada a la Cort de Koh Samui des d'aquest dimarts i està previst que s'allargui fins al 3 de maig.

Tranquil, somrient i amb ulleres de sol, l'actor ha revelat que Daniel "es troba bé" i s'ha mostrat confiat que la justícia creï la seva versió -que la mort del colombià va ser accidental- i sigui condemnat per homicidi imprudent com pretén el seu equip de defensa, i no a assassinat premeditat -que podria estar penat amb pena de mort- com sol·licita la Fiscalia.