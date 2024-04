Quan se sabrà el sexe del nadó que esperen la Dulceida i l'Alba Paul?

La notícia de l'embaràs de Dulceida, que es convertiria en mare per primera vegada amb la seva parella, Alba Paul, va revolucionar el món de les xarxes.

Aquesta notícia no només va ser un esdeveniment per a la famosa parella, sinó també per als seus milions de seguidors, que han seguit de prop la seva història d'amor i ara comparteixen la felicitat davant la propera arribada del nadó.

Cal tenir en compte que Dulceida i Alba havien expressat públicament el seu desig de formar una família diverses vegades, i ara, finalment, aquest somni s'està fent realitat.

La parella no va dubtar a compartir la feliç notícia a les xarxes socials, on van rebre una onada de felicitacions i bons desitjos per aquesta nova etapa que estan per viure.

En una declaració recent, Dulceida va revelar alguns detalls sobre el seu embaràs, compartint que es troba al tercer mes i que, afortunadament, està experimentant un embaràs tranquil, tot i que reconeix que el somni l'ha envaït més que mai.

Tot i algunes molèsties temporals, com febre i migranyes durant una setmana, Dulceida està emocionada per aquesta nova etapa de la seva vida.

Un dels moments més esperats per a la parella i els seus seguidors és la revelació del sexe del nadó.

Dulceida va anunciar que estan planejant una festa de 'gender reveal' per diumenge que ve, on finalment compartiran si estan esperant un nen o una nena.

Aquesta notícia ha generat encara més expectació entre els seguidors, que estan ansiosos per conèixer més detalls sobre el proper membre de la família.

A més de l'emoció per l'arribada del nadó, la Dulceida i l'Alba també estan gaudint de la planificació de la seva futura maternitat.

Amb la data prevista per al naixement del nadó el 15 d'octubre, la parella anticipa amb emoció l'arribada d'aquest nou membre.

'Hate' a les xarxes

Tot i això, no tot ha estat un camí de roses per a la parella. Després de l'anunci del seu embaràs, Dulceida es va trobar enfrontant comentaris negatius i plens d'odi a les xarxes socials.

Dulceida no va dubtar a denunciar públicament l'odi i la misogínia que subjauen darrere d'aquests comentaris, deixant clar que no tolerarà cap mena de discriminació cap a la família o la relació.

En un món on l'amor hauria de ser celebrat en totes les seves formes, la resposta valenta de Dulceida davant l'odi a les xarxes socials és un recordatori poderós de la importància de combatre la intolerància i promoure l'acceptació i el respecte per totes les persones.