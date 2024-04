El surrealista motiu pel qual s'ha suspès la declaració de Daniel Sancho

per Helena Celma

A l'equador del judici a Tailàndia contra Daniel Sancho pel presumpte assassinat premeditat i desmembrament d'Edwin Arrieta, i després de la declaració aquest dimecres de Juan Gonzalo Ospina -advocat de la família del mort a Espanya- com a testimoni de l'acusació, aquest dijous arribava potser la sessió clau del procés, que sens dubte marcarà un abans i un després i serà determinant per al destí del cuiner espanyol.

I és que aquest dijous estava previst que el fill de Rodolfo Sancho declarés a la Cort de Koh Samui, donant per fi la versió definitiva del que va passar el 2 d'agost -ell sosté que va ser un homicidi imprudent fruit d'una baralla entre tots dos- per acabar amb la vida del cirurgià colombià i posteriorment esquarterar-lo i escampar-ne les restes per l'illa de Koh Phangan.

"Està tot preparat", assegurava tranquil i amb un somriure l'actor a les portes del tribunal fa 24 hores, confirmant així que Daniel estava a punt per declarar davant del jutge, abans de començar les compareixences dels 25 testimonis que aporta la seva defensa .

Tot i això, a l'últim minut aquesta s'ha suspès. El motiu? La manca d'aire condicionat a la sala després de la sentència elèctrica que ha deixat a la cort de Koh Samui sense electricitat i sense aire condicionat, tenint en compte que Tailàndia es troba a l'estació més calorosa de l'any i la sensació tèrmica i la humitat són sufocants.

Per tant, Daniel declararà aquest divendres -quan s'espera que estigui solucionada aquesta decisió- com ha confirmat a les portes dels jutjats el seu advocat tailandès, Apirchat Srinual.

Declaracions prèvies

Pel que s'ha sabut aquests últims dies, Daniel Sancho va admetre en les declaracions inicials que es va enfadar en no poder tallar adequadament el cos "i li vaig clavar un ganivet a la cara".

El 16 d'agost del 2023, mentre estava a la presó preventiva, Sancho hauria afirmat que el ganivet utilitzat per desmembrar Arrieta no estava esmolat.

"Em vaig enfadar i li vaig clavar el ganivet a la cara", hauria confessat l'acusat, segons informació obtinguda per 20Minutos.

“No recordo quants trossos, potser 17 o 20 empaquetats en unes 8 o nou bosses, però no recordo quina part contenia cadascuna”, va explicar.