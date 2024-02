Albiol revela el culpable dels esfondraments a Badalona

per Helena Celma

L'alcalde de Badalona (Barcelona), Xavier Garcia Albiol (PP), ha atribuït l'esfondrament produït al carrer Canigó al tipus de construcció de "finals dels 50, principis dels 60", i per això creu que es podria replicar en altres punts de l?àrea metropolitana de Barcelona.

En una entrevista d'aquest dijous a Catalunya Ràdio , ha sostingut que la tipologia dels habitatges afectats per l'esfondrament "no només s'ha construït a algunes zones de Badalona, sinó que també s'ha construït a altres municipis de l'àrea metropolitana".

Per això, ha avisat que el problema que pateix la ciutat podria donar-se també en altres zones concretes de l'àrea metropolitana o fins i tot a Barcelona ciutat, cosa que considera un "problema d'una magnitud important", i per això ha demanat replantejar moltes coses, entre elles, com es fan les inspeccions d'edificis.

Aquest dimecres, un tercer edifici del carrer Canigó va ser desallotjat preventivament, sent aquest el primer que no és contigu al número 9 que es va desplomar el 6 de febrer passat.

Així mateix, dimarts l'Ajuntament de Badalona va anunciar la inspecció "immediata i urgent" d'un total de 22 finques, a les quals resideixen 400 famílies, per a la qual han activat els serveis municipals per atendre els afectats.

Gairebé 80 pisos evacuats

Albiol ha assenyalat que "el grau de preocupació és molt elevat" després de desallotjar gairebé 80 pisos, si bé ha assegurat que la majoria dels afectats tenen una alternativa personal a què acollir-se.

També ha indicat que el consistori ha reallotjat en hotels i pensions unes 24 persones que havien demanat allotjament, ja que a Badalona l'Ajuntament “no té un parc d'habitatge, lamentablement”.

Per aquesta raó ha demanat a la Generalitat implicar-se: "No podem afrontar-ho sols, i aquí estic convençut, per la conversa que hem tingut les últimes hores amb la consellera, que tots estarem a l'alçada de circumstàncies".