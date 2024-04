L'anunci de Xavier Trias sobre la seva marxa de l'Ajuntament: ''L'adeu està a prop''

per Pau Arriaga Pérez

L'exalcalde de Barcelona i líder de Junts a l'Ajuntament, Xavier Trias, ha dit preveu deixar l'Ajuntament de Barcelona abans d'estiu, i ha assegurat que l'"adéu és a prop", en una entrevista a Catalunya Ràdio aquest divendres 5 d'abril.

Ha recordat que al principi la seva marxa estava prevista per a l'octubre, que la va posposar fins al gener i que després ho va endarrerir a la primavera, però ha explicat que després de la convocatòria de les eleccions al Parlament ha hagut de canviar els plans. "M'han fet una malmesa, que són les eleccions", ha subratllat.

Ha assenyalat que hauria de passar una cosa "molt estranya" perquè no deixés la política abans d'aquest estiu.

En el marc de les eleccions del proper 12 de maig al Parlament, Trias ha subratllat: "Catalunya necessita un líder que tingui les idees clares: volem la independència i això no es ven per res".

D'altra banda, en ser preguntat per si creu que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, va avançar les eleccions perquè el candidat de Junts+ Puigdemont per Catalunya, Carles Puigdemont, no pogués estar a la campanya electoral, Trias ha afirmat que les eleccions "s'havien de fer en el moment en què decidís el PSC".

També ha dit que no sap si formarà part de les llistes de Junts del Parlament. "Hi ha molta gent que em diu que m'ho demanaran, però fins ara no és veritat", ha conclòs.

No és la primera vegada que l'exalcalde anuncia la seva intenció de deixar la política; de fet, a principis de setembre de l'any passat va deixar entreveure que l'octubre del 2023 podia ser la seva data de caducitat com a regidor. Tot i això, finalment va decidir continuar uns mesos més... fins que novament aquesta primavera s'ha fixat una data per a la seva marxa.

A finals de l'any passat també va deixar el Ple del consistori qui va ser el seu rival a les darreres eleccions municipals, el republicà Ernest Maragall. Tots dos tenen una llarguíssima experiència a la política municipal (i també a la catalana, en el cas de Maragall).