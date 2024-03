Art urbà a Lleida: joves talents pinten els armaris de les instal·lacions

Lleida ha engegat, per segon any consecutiu, la iniciativa Armaris Vius , una col·laboració entre la Fundació del Paisatge de Lleida i l'Escola d'Art Municipal (EAM) Leandre Cristòfol. El propòsit d‟aquesta iniciativa és millorar l‟entorn urbà a través d‟intervencions artístiques en elements comuns però passats per alt, com els armaris d‟instal·lacions elèctriques, de gas o semafòriques.

Un grup de deu estudiants del cicle superior d'Animació i Il·lustració de l'EAM estan treballant, entre els dies 21 i 22 de març, en la transformació exterior de diversos armaris, ubicats en àrees d'alta circulació i que es pretén revitalitzar. La idea és que aquests espais, que solen presentar-se desordenats, bruts o deteriorats a causa d'actes vandàlics, adquireixin una nova vida mitjançant una mirada artística i creativa.

Els llocs escollits són

Avinguda Joana Raspall (a l'alçada de la Passarel·la dels Maristes)

Rambla d'Aragó (a l'alçada de la cruïlla de Bisbe Messeguer)

Avinguda del Segre (a l'alçada de la Passarel·la dels Camps Elisis)

Plaça Cervantes

Plaça Ramon Berenguer IV

Cadascun d'aquests espais s'ha tractat de forma individualitzada, tenint en compte el seu entorn, amb la pintura en esprai com a eina principal. Els alumnes i les alumnes han fet una feina amb dues fases, una primera més conceptual i teòrica, amb la col·laboració de l'artista de Madrid Nuria Mora, especialista en intervencions urbanes, i una segona de treball al carrer, feta per l'estudi Cactus Soup de Blai Baules i Francesca Basile.

La iniciativa també suposa un espai daprenentatge per a lalumnat, que pot aplicar diferents tècniques artístiques i experimentar com les seves obres prenen forma i apreciar la valoració social i crítica de lespai intervingut.

Aquest projecte sorgeix de la iniciativa per part de la Fundació del Paisatge de Lleida per millorar l'espai urbà de la ciutat, transformant elements urbans en àmbits artístics i de creació.