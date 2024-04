MAPA: Un caixer mòbil donarà servei a 96 municipis de Barcelona que no tenen banc

La Diputació de Barcelona ha llançat un nou servei de caixer mòbil que s'acostarà als municipis de la província que no disposin de caixers. Aquest divendres, 26 d'abril, el servei arribarà a tres municipis de l'Alt Penedès (Castellet i la Gornal, les Cabanyes i Pontons), un de l'Anoia (Cabrera d'Anoia) i un del Garraf (Olivella).

Es tracta d'un projecte aprovat per unanimitat al Ple de la Diputació de Barcelona d'octubre del 2021 i que ha comptat amb l'estreta col·laboració dels ajuntaments beneficiats.

Un servei per a prop d'un centenar de municipis

El caixer està instal·lat en un vehicle que dóna servei a 96 municipis de l'Alt Penedès (6), Anoia (18), Bages (11), Baix Llobregat (1), Berguedà (20), Garraf (1) , Lluçanès (6) ), Maresme (1), Moianès (7), Osona (17), Vallès Occidental (2) i Vallès Oriental (6).

A continuació podeu veure un mapa amb els municipis beneficiats per aquesta mesura:

A través de rutes programades, el caixer mòbil recorrerà una vegada al mes les poblacions de menys de 1.000 habitants (81 municipis, un 84% del total) i dues vegades al mes les que en tinguin més de 1.000 (15 municipis, un 16%) del total).

Molt més que un caixer mòbil

Per utilitzar aquests caixers mòbils, es pot fer servir qualsevol targeta de dèbit, crèdit o prepagament, amb independència de l'entitat de crèdit amb què els usuaris tinguin el compte bancari. Permetrà treure efectiu amb targeta i mòbil, consultar els darrers moviments i el saldo, canviar el PIN i recarregar una targeta prepagament.

A l'interior del vehicle, els usuaris també podran domiciliar i fer el pagament de tributs locals de l'Organisme de Gestió Tributària (ORGT), així com rebre informació dels diversos serveis que presta la Diputació de Barcelona.

Per treure efectiu del caixer mòbil, els usuaris hauran de pagar una comissió de 1,35€ mentre que la resta de serveis seran gratuïts.

Colze a colze amb els ajuntaments

Els prop d'un centenar d'ajuntaments beneficiats pel nou servei han participat activament en la posada en marxa. Abans de la seva entrada en funcionament, han decidit la ubicació més adequada, tenint en compte les necessitats dels veïns. Un cop estigui operatiu als diversos municipis, informaran sobre la gestió del servei i alertaran davant de qualsevol incidència que es pugui presentar.

Cada municipi disposarà del dia i hora d'arribada del caixer mòbil, dun lloc web de consulta accessible des del web de cada ajuntament, així com duna adreça de correu electrònic i un telèfon de contacte per a qualsevol incidència.

Per a consultes, la corporació ha habilitat la pàgina web diba.cat/web/caixer-mobil .

L'empresa Prosegur és la prestadora d'aquest servei, que es fa en un vehicle homologat i que disposa de totes les condicions de seguretat i de personal que la normativa requereix. Al seu interior, una persona ajudarà, de manera personalitzada, a resoldre qualsevol qüestió sobre el seu ús.

Una de les seves característiques és la incorporació de plaques solars per al funcionament més respectuós amb el medi ambient.

El tancament creixent d'oficines bancàries els últims anys i la retirada posterior de caixers automàtics ha deixat molts ciutadans dels municipis menys poblats sense la possibilitat de realitzar operacions bàsiques. Per aquest motiu, el Ple de la Diputació de Barcelona va aprovar per unanimitat a l'octubre del 2021 iniciar el diàleg amb les entitats financeres per buscar una solució i no deixar ningú enrere.

El cost de la iniciativa és de 179.450€ anuals, que assumeix la Corporació.

El servei del Caixer Mòbil de la Diputació de Barcelona respon als Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) número 10 "Reducció de les desigualtats" i número 16 "Pau, justícia i institucions sòlides". Els 17 ODS van ser proclamats per l'Assemblea General de Nacions Unides el 25 de setembre del 2015 i formen part de l'agenda global per al 2030. La Diputació de Barcelona n'assumeix el compliment i desplega l'acció i el suport als governs locals de la província d'acord a aquests ODS.