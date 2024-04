El darrer premi que ha guanyat la Biblioteca Gabriel García Márquez de Barcelona

per Pau Arriaga Pérez

La Biblioteca Gabriel García Márquez de Barcelona s'ha alçat amb el premi d'Arquitectura Contemporània de la Unió Europea-Premis Mies van der Rohe 2024, mentre que el pavelló del campus de la Universitat Tècnica de Braunscheweig (Alemanya), obra dels arquitectes Gustav Düsing i Max Hacke, ha guanyat el Premi d´Arquitectura 2024, segons han donat a conèixer en un comunicat.

La Biblioteca municipal Gabriel García Márquez de Barcelona és un projecte de SUMA Arquitectura, una firma madrilenya els fundadors de la qual són Elena Orte i Guillermo Sevillano.

En paraules del jurat, presidit per l'arquitecte francès Fréderic Druot, la Biblioteca "actua a escala de la ciutat, contribuint a la transformació del barri, obrint-se com un nou espai públic exterior i interior".

Alhora, el jurat ressalta la "meticulosa atenció als detalls" dels autors que "han examinat a fons i han impulsat el programa de la biblioteca al màxim".

Les dues obres premiades han estat seleccionades d'una llista de 362 obres de 38 països i la cerimònia de lliurament de premis tindrà lloc el 14 de maig al Pavelló Mies van der Rohe de Barcelona.

Millor biblioteca del món el 2023

Aquest honor se suma a un altre que l‟equipament de la capital de Catalunya va rebre l‟agost de l‟any passat, el de millor biblioteca del món.

L'edifici, majestuós, és al carrer del Treball, molt a prop de la parada de metro Sant Martí. Amb la seva arquitectura de fusta i els colors, clars i atractius, fa que sigui impossible passar de llarg.

La biblioteca es va emportar el guardó a Rotterdam, sent la millor candidatura per davant de la Xangai Library East de Xina, la Public Library Janez Vaikard Valvasor, d'Eslovènia i la Parramatta Library d'Austràlia.

Si hi ha dos adjectius que descriuen a la perfecció, la biblioteca són lluminosa i diàfana. Destaca pel disseny modern i innovador, on amb una presència gairebé monopolitzadora del color blanc i la fusta, convertint-la en un espai que acull, que t'abraça.

A aquesta sensació hi contribueixen les nombrosíssimes butaques que hi ha repartides per les diferents plantes i que conviden a gaudir de la lectura i oblidar-se del pas del temps.