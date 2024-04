Badalona retirarà restes d'edificis antics de la platja del Pont d'en Botifarreta

Dilluns que ve 15 d'abril marcarà l'inici de la retirada de vestigis d'antigues construccions descoberts a la platja del Pont d'en Botifarreta a Badalona, específicament les restes del que van ser banys antics, revelats després de l'erosió de la sorra per temporals recents .

Aquesta tasca recau a la Demarcació de Costes de Catalunya, que pertany al Ministeri per a la Transició Ecològica i el Repte Demogràfic, responent a una sol·licitud de l'Ajuntament de Badalona, i s'espera que s'estengui al llarg de tota la setmana.

L'alcalde de Badalona, Xavier García Albiol, havia sol·licitat al Ministeri per a la Transició Ecològica ia l'Àrea Metropolitana de Barcelona una reunió d'urgència per discutir les intervencions necessàries a les platges locals i la programació.

Garcia Albiol va expressar el seu agraïment al Ministeri per donar curs a l'acció a la platja del Pont d'en Botifarreta, alineant-se amb les demandes municipals. "És crucial que col·laborem de cara a la imminent temporada de bany per assegurar l'estat òptim de les nostres platges", va comentar l'alcalde.

Tot i així, Albiol va emfatitzar en la necessitat urgent de regenerar la sorra abans de l'estiu i d'implementar altres solucions de caràcter més permanent. "Restituir la sorra com més aviat millor no només per al gaudi dels residents aquest estiu, sinó també per garantir un accés segur al bany", ha subratllat.

Platges de Badalona

El litoral marítim de la ciutat és un dels llocs amb més atractiu, especialment quan s'acosta l'època estival. Les més conegudes són:

Platja de Badalona: probablement la més coneguda i accessible de la ciutat. Compta amb una extensa franja de sorra daurada, ideal per prendre el sol, jugar a vòlei platja o simplement gaudir d'un dia relaxant al costat del mar. Aquesta platja és famosa pel seu icònic Pont del Petroli, un antic moll que s'endinsa al mar i és utilitzat ara per a activitats recreatives i de recerca marina. La zona està ben equipada amb serveis com dutxes, lloguer de para-sols i hamaques, i guinguetes on pots comprar begudes i menjars lleugers.

Platja del Pont d'en Botifarreta: situada al nord de la Platja de Badalona, aquesta platja és una mica més petita i sol estar menys concorreguda, cosa que la fa ideal per als que busquen un ambient més tranquil. Tot i que compta amb menys serveis que la Platja de Badalona, el seu ambient més relaxat compensa la manca de comoditats.

Platja de la Mora: una altra opció per a aquells que busquen escapar de les multituds. És coneguda pel seu ambient familiar i les seves aigües tranquil·les, cosa que la fa perfecta per nedar. Tot i que és més petita, compta amb alguns serveis bàsics.

Platja del Coco: petita secció de platja que s´ha fet popular entre els joves i els grups d´amics. Sovint és el lloc de trobada per a jocs de platja i pícnics. Tot i que no compta amb tants serveis com les platges més grans, la seva vibrant atmosfera social compensa aquesta mancança.